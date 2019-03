Brandenburg/H

Wissenstransfer aus Brandenburg an der Havel: Die Architektur- und Generalplanerbüros von Achim Krekeler sind bundesweit und im Ausland aktiv, um Denkmale zu retten und zu bewahren. So auch in der einstigen Kaiserpfalz Goslar. Die Altstadt der niedersächsischen Kreisstadt sowie das ehemalige Erzbergwerk Rammelsberg sind seit 1992 Weltkulturerbestätten der Unesco.

Hier steht nun eine besondere Aufgabe an: Das historische Rathaus wird umgestaltet, nach dem Umbau soll es drei Nutzer beherbergen. In den weitläufigen Gewölben des Ratskellers wird ein Welterbe-Info-Zentrum eingerichtet – passend zum Bergbau auch mit einer Art Stollenmundloch als Zugang. Im Erdgeschoss findet die Touristeninformation neue Räumlichkeiten, die Repräsentationsräume (Ratsdiele) im Obergeschoss können durch Besucher besichtigt werden, werden aber auch zukünftig dem Rat der Stadt Goslar für Sitzungen dienen.

Das Ensemble geplant und entworfen hat die Architektin Sandra Nehiba, die beispielsweise in Brandenburg an der Havel bereits die Johanniskirche realisiert hat. Durch ein transparentes Dach und Vertikalverglasung wird der Hof des Rathauses zu einem Atrium. Gestalterisch bleiben seine außenräumlichen Qualitäten sowohl in städtebaulicher als auch gebäudebezogener Hinsicht dabei erhalten. Im Mittelpunkt des Rathauses wird zudem ein historischer Lichthof wieder freigestellt und nimmt eine wichtige Verteilerfunktion auf.

Dimitra Sidiropoulou und Jens Birnbaum vom Archtiekturbüro Krekeler Quelle: JACQUELINE STEINER

Doch bis es so weit ist, bleibt noch eine Menge Arbeit. Betreut wird der Umbau durch die Diplomingenieurin Dimitra Sidiropoulou und den Architekten Jens Birnbaum. Sie erlebten gleich ein ganzes Bündel an Überraschungen und Herausforderungen. So gehört die ehemalige Marienkapelle zu dem Ensemble, für die ältesten verwendeten Hölzer wurde das Baujahr 1298 nachgewiesen, einme reine Bohlenkuppel für einen Raum entstand im 15. Jahrhundert, also im späten Mittelalter. Etwas später, in der Renaissance, um 1561 ist die erste größere Renovierung datiert. „Wir haben nunmehr unterschiedliche Höhen in den Etagen, das liegt teilweise an der Hanglage und an den vielen Anbauten. Zudem konnten wir im Mittelpunkt des Rathauses einen zugebauten Lichthof freilegen, in dem Räume und Sanitäranlagen installiert waren. Nunmehr erhält er seine Funktion zurück und einen Glasaufzug dazu“, erzählt Dimitra Sidiropoulou. Jens Birnbaum fasst die Situation in einem sprachlichen Bild zusammen: „Das erscheint, als seien fünf mittelalterliche Gebäude aufeinander zugerannt und hätten sich in der Mitte verkrallt.“

Die Vorstellung mag ganz amüsant sein, für die Profis ist diese Festsellung mit Arbeit verbunden: Es gibt Wände ganz ohne Gründung im Boden, Wände der Obergeschosse stehen nicht auf den Wänden des Untergeschosses. Zu beheben sind einige Schwammschäden, Putze müssen speziell behandelt werden, um sie zu retten. Neun Monate dauern deshalb allein die konstruktiven Arbeiten zum Sichern der vorhandenen Bausubstanz.

Da erscheinen die avisierten Baukosten von mehr als acht Millionen Euro durchaus angemessen. Die wertvolle Immobilie hat auch starke Förderer: Die Umnutzung des Rathauses wird im Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert, die parallel dazu durchgeführte Sanierung der Gebäudehülle durch das Denkmalprogramm der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.

Und das Krekeler-Büro hat sich in Goslar durchgesetzt, als Visitenkarte nutzten sie die ebenfalls Im Unseco-Welterbe stehende Stadtkirche Wittenberg.

Von André Wirsing