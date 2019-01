Brandenburg/H

Vermutlich in der Nacht zu Montag haben Unbekannte auf dem Gelände einer Firma in der Gottfried-Krüger-Straße an einem aus den USA importierten 7er BMW herumgewerkelt.

Wie die Polizei berichtet, schlugen sie mit einem Betonklotz das linke hintere Dreiecksfenster ein, bauten dann den Kühlergrill ab und nahmen ihn mit. Zum Diebstahl ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ