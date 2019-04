Brandenburg/H

Das 7000 Quadratmeter Hektar große Gelände der Alten Ziegelei in der Neustadt von Brandenburg/Havel soll Baugebiet werden. Die Stadtverordneten haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass mit einem Bebauungsplan die Voraussetzungen geschaffen werden. Die Verwaltung strebt ein beschleunigtes Verfahren an.

Das Plangebiet befindet sich vollständig im Sanierungsgebiet Innenstadt. Bisherige Sanierungen in der Nachbarschaft haben das Gebiet aufgewertet, das umgeben ist vom Brandenburger Stadtkanal, von einer Gärtnerei, Hinterhofgrundstücken des Deutschen Dorfes sowie der Neustädtischen Wassertorstraße.

„Bei dem Gebiet handelt es sich um eine der letzten zusammenhängenden innerstädtischen Flächen, die noch für eine Neubebauung zur Verfügung stehen“, teilt die Verwaltung mit. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) rechnet damit, dass dort innerhalb eines Jahres Satzungsrecht geschaffen wird.

Von Jürgen Lauterbach