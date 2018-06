Brandenburg/H

Wie wird man Dirigent? Wie lernt man mit einem Orchester umzugehen? Diese Fragen will Peter Gülke erst in einem Jahr am 21. Juni 2019 bei einem Dirigenten-Forum beantworten. Als er vor mehr als drei Jahren als Übergangsdirigent für die Brandenburger Symphoniker vorgestellt wurde, versprach er, sich sofort um einen Nachfolger zu kümmern. Ursprünglich war sein Engagement für ein Jahr befristet. Nun sind bereits drei Jahre daraus geworden.

Und seine voraussichtlich letzte Saison wirft ihre Schatten voraus, im Sommer 2019 endet sein Vertrag in Brandenburg. Wer den in Weimar lebenden Dirigenten am Pult in Brandenburg nachfolgen soll, ist offen. Mehrfach hat in den zurückliegenden Jahren die Stadt als Gesellschafter gefordert, dass Brandenburger Theater (BT) müsse die Suche nach einem Nachfolger intensivieren. Das stieß nicht überall auf Begeisterung. Insbesondere bei vielen Musikern wird Peter Gülke als Ideallösung gesehen.

Ultimatum der Stadt

Der Dirigent lässt den Musikern viele Freiräume, überregional gilt der mit vielen Preisen dekorierte Musikwissenschaftler als Garant für Aufmerksamkeit und Renommee. Allerdings gibt es auch Stimmen im Orchester, die sich eine Perspektive wünschen und daran erinnern, dass Gülke kam, um einen Nachfolger für Michael Helmrath zu suchen.

Gebetsmühlenartig hat der Beigeordnete für Kultur Wolfgang Erlebach (Linke) zurückliegend gefordert, das Theater müsse eine Liste mit potentiellen Nachfolgern vorlegen und diese dann einladen. Von halbherzigen Versuchen abgesehen, lief dieses Unterfangen stets ins Leere. Gleichwohl will die Stadt jetzt Nägel mit Köpfen machen: „Am 21. Juni ist die Deadline, dann wollen wir die Liste haben.“

Gülkes große Verdienste würdigen

An diesem Tag trifft sich der Aufsichtsrat des BT. Noch ist offen, welchen Namen die Liste füllen werden und ob Klaus Deschner als Geschäftsführer und Victoria Tafferner als Orchesterdirektoren der Aufforderung der Stadt nachkommen können. Klaus Deschner kündigte gestern an, sich Dienstag gegenüber der MAZ äußern zu wollen.

Wie Erlebach betont, gehe es nicht darum, die Verdienste Gülkes zu schmälern. Im Gegenteil. Er könne sich vorstellen, dass der Dirigent gern regelmäßig über das Jahr 2019 hinaus Gastdirigate bekommt. Die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann brachte in dem Zusammenhang den Vorschlag auf, Gülke zum „Ehrendirigenten“ zu ernennen.

Erste Namen kursieren

Erste Namen für die Nachfolge kursieren: Andreas Spering, der im Vorjahr bei einem Adhoc-Einsatz am Pult überzeugte ist demnach ebenso im Rennen wie David Reiland, der im Oktober 2017 für Begeisterung bei Orchester und Publikum sorgte.

„Kultur, die Wellen schlägt!“ So lautet das Motto der Spielzeit 2018/19. Das kann man angesichts der vor dem Theater stehenden Veränderungen auch im übertragenen Sinne verstehen. Fakt ist: Gülke und Tafferner haben ein spannendes, symphonisches Programm auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt dessen steht neben den Symphoniker wie im zurückliegenden Jahr auch, vor allem Peter Gülke. Von den acht Abo–Konzerten wird er wieder sechs selbst dirigieren. Nur im März werden Anja Bihlmaier und im April Andreas Spering am Pult stehen.

Mischung aus Bekanntem und Unbekanntem

Bei einigen Sonderkonzerten wird Peter Gülke auch dirigieren – gleichwohl aber auch Platz für andere lassen. Bei den Sinfoniekonzerten dominieren im kommenden Jahr Programme mit relativ unbekannten aber spannenden Komponisten und Komponistinnen, bei Sonderkonzerten wie „Hollywood an der Havel“, der Operngala im Juni 2019 oder der Silvesterrevue „My Way“ mit Hits von Frank Sinatra kommen Klassiker auf die Bühne.

Vielversprechend klingen – wie schon in dieser Saison – die musikalischen Sonderformate. So gibt es zum Beispiel Jugendkonzerte im Januar 2019, eine „Zauberklangkiste“, bei der die Symphoniker mit der evangelischen Grundschule arbeiten.

Engagierte Bildungsprogramme

Große Aufmerksamkeit geben Gülke und Tafferner den Bildungsprogrammen wie „Kita macht Musik“, „Klingendes Klassenzimmer“, „Zwischen allen Stühlen“ oder „Rhapsody in School“. Über die Musik hinaus, sind Eigenproduktionen selten. Zu nennen wäre hier das Stück „Kabale und Liebe“ des Jugendtheaters. Die Laien von der Bürgerbühne gehen im Februar mit „Fritzens Wiederkehr“ an den Start.

Überdies werden zahlreiche Gastspiele der Theater aus Senftenberg, Potsdam, Cottbus und Stendal in der kommenden Saison zu erleben sein. Ebenso lang ist die Liste der Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen, die in Brandenburg stets gut besucht sind.

Von Benno Rougk