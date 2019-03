Brandenburg/H

Lärmminderung ist in der Havelstadt fast immer gleichbedeutend mit Tempominderung. Nachdem weite Teile der Innenstadt mit Neustadt, Altstadt und Dom bereits großflächig als Tempo-30-Gebiete ausgewiesen sind, werden nun auch die letzten „Lücken“ geschlossen. Zudem macht die Verwaltung auch nicht mehr davor Halt, selbst Teile von Bundesstraßen zu Kriechstrecken zu erklären.

Vorausgesetzt, die Stadtverordneten spielen mit. Sie sollen am 27. März über die Stufe 3 des so genannten Lärmminderungsplans abstimmen. Zuvor beraten darüber diverse Ausschüsse. Das von Bauamtsleiter Hans-Joachim Freund vorgelegte Papier beinhaltet „13 lärmschwerpunktbezogene und 4 gesamtstädtisch wirksame Maßnahmen“. Letztere dürften zu vernachlässigen sein, weil sie derart schwammig formuliert sind, dass sie kaum zu überprüfen sein werden. Sie betreffen etwa das Optimieren der Datenerhebung, Kontrollen und Einbau von Hindernissen zum Einhalten der (niedrigen) Geschwindigkeiten, das Prüfen des Einbaus „lärmoptimierter Asphalte“ bei Sanierung und Neubau sowie das Fördern geräuscharmer Verkehrsmittel.

Die anderen Maßnahmen sind wesentlich konkreter: Auf der Bundesstraße 102 in der Ortsdurchfahrt Schmerzke ist bereits seit kurzem Tempo 30 in den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr angeordnet. Das hatten die Anwohner bereits seit Jahren gefordert, waren aber immer wieder abgewiesen worden, mit dem Hinweis, das ginge nicht auf einer Bundesstraße. Auf der B 1 geht das seit vielen Jahren, etwas in der Ortsdurchfahrt Geltow. Und in Potsdam gilt es bereits auch seit 2017, beispielsweise in den Straßen Am Luftschiffhafen und Zeppelinstraße. Teilweise gilt ganztags Tempo 30.

Auf der B 1 soll im Stadtgebiet ebenfalls eine nächtliche Temporeduzierung geprüft werden, nämlich auf der Magdeburger-, zwischen Hoch- und Zanderstraße. Weiter geht es dann auf der Magdeburger Landstraße zwischen Gobbinstraße und Am Neuendorfer Sand. Auf der B 102 (Zentrumsring) soll möglicherweise in Teilen der Otto-Sidow-Straße nachts der Straßenverkehr eingebremst werden.

Gleich ganztags Tempo 30 gelten soll auf der Wilhelmsdorfer Straße von der Kreuzung Otto-Sidow-Straße bis zur Göttiner Straße.

Und in der Bauhofstraße wird eine komplette Te,mpo-30-Zone rund um die Uhr geprüft. Das war bis vor wenigen Wochen überhaupt nicht möglich: „Für eine dauerhafte und auf ihrer gesamten Länge geltende Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 fehlt in der Bauhofstraße die Voraussetzung“, sagte da der zuständige Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt ( CDU).

Jetzt soll dies mit verweis auf den Lärmschutz alles gehen. Echte geräuschmindernde Maßnahmen sind in dem Konzept auch vorgesehen, allerdings nur vage und unbestimmt. So soll lärmarmer Fahrbahnbelag in der Neustädtischen Fischerstraße und in der Steinstraße sowie an Plauer Straße bis Parduin eingebaut werden – aber erst bei „turnusmäßig anstehender Fahrbahnsanierung“.

Von André Wirsing