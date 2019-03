Brandenburg/H

Vor drei Jahren stand die Kindertagesstätte in der ehemaligen Kammgarnspinnerei zum ersten Mal im Kita-Bedarfsplan der Stadt, sollte im September 2016 eröffnet werden. 30 Monate später ist es dann soweit.

Am Donnerstag hat der Träger mit den ersten 13 Kindern, ihren Eltern und Erziehern ein Kaffeetrinken veranstaltet, am Freitagmorgen startete der reguläre Betrieb. Die Kinder waren bereits vorher im „Sonnenwinkel“ zum Eingewöhnen untergebracht. Jetzt ist Platz für 120 Mädchen und Jungen, davon 24 in der Krippe und 40 im Hort. Ab der übernächsten Woche gibt es weitere Aufnahmen, Anmeldungen werden auch noch angenommen.

Zur Galerie Die Kita-Landschaft in Brandenburg an der Havel ist kunterbunt und vielfältig. Mit der neuen Lafim-Kita ist ein ganz ungewöhnliches Haus hinzugekommen. Hier einige Eindrücke.

Die zweieinhalb Jahre Verspätung entsprangen aus einer Verkettung unglücklicher Umstände. Der Entwurf stammt vom Projektentwickler Detlev Delfs, der das Projekt nicht selbst beendete, sondern im Frühjahr 2017 an die Brandenburger Bank verkaufte. Dann gab es diverse Verzögerungen, unter anderem durch einen nachträglich projektierten Fahrstuhl. Am glücklichen Ende steht nun eine außergewöhnliche Kita. In die alte Spinnereihalle hineingesetzt wurde ein eigenes Haus, das die Gruppen-, Beschäftigungs-, Sanitär- und Nebenräume beherbergt. Daran schließt sich ein großer Indoor-Spielplatz an, der mit Hilfe von sechs riesigen Rolltoren nach außen geöffnet werden kann. Kletterwand, Hügellandschaft, Trampoline, Roller-Rennbahn und Sandkiste stehen zur Verfügung.

„Wir wollten ein offenes Haus. Die Kinder sollen angeregt sein, zwischen Kreativraum, Beschäftigungszonen und Bewegungsflächen nach Lust und Laune wechseln zu können“, sagt Joachim Damus, der gemeinsam mit der amtierenden Kita-Leiterin Katrin Orlowski beim Lafim den Geschäftsbereich „Dienste für junge Menschen und Familien“ verantwortet.

Nur ein scheinbares Überangebot an Kita-Plätzen Der neue Kitabedarfsplan 2019 wird gerade in den Ausschüssen diskutiert. Er sieht einen Bedarf von 3556 Plätzen in Krippe, Tagespflege und Kindergarten vor. Dem steht ein Angebot von 3857 Plätzen gegenüber, wenn alle neuen Einrichtungen volle Kapazität erreicht haben. Einige Stadtverordnete sehen das Plus von 301 Plätzen als Resultat städtischer Fehlplanung an. Dem widerspricht Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach ( Die Linke): Ein Jahresdurchschnitt von 85 bis 90 Prozent Auslastung einer Einrichtung sei gut. Die Kitas haben übers Jahr Schwankungen in der Auslastung. Im Juni beispielsweise seien Krippe und Kindergärten sehr voll. Im Hort liegen die Spitzenzeiten zwischen September und Jahresende. Man brauche auch einen Puffer, um dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern zu entsprechen. Bis vor kurzem mussten die Eltern von knapp 200 Kindern noch vertröstet werden, zum Glück habe sich niemand den Platz beziehungsweise Verdienstausgleich eingeklagt. Die Einrichtungen könnten nun offensiv im Umland werben, um Pendler-Eltern und deren Kinder zu gewinnen. Zudem halte der Zuzug in die Stadt von Familien an. Im Hort fehlen noch 239 Plätze. 2237 sind da, 2476 werden benötigt. Ob die Vorhaben Augustaheim in der Kleinen Gartenstraße sowie Horthaus Sprengelstraße rechtzeitig fertig werden, ist noch ungewiss.

Durch die Oberlichter ist es sehr hell in der Einrichtung, es gibt viele Sichtbeziehungen, Erzieher wie Kinder haben einen guten Überblick, niemand kommt sich „verloren“ vor. Alle Räume sind altersgerecht für die Nutzer gestaltet, es gibt auch witzige Lösungen wie das hölzerne Kletterpodest, das beispielsweise Kindern wie Eltern das Schuhezubinden erleichtert.

Die ganze Kita ist ein Energiesparhaus: Ein riesige Solaranlage auf dem Dach bringt Strom, Warmwasser und versorgt die Fußbodenheizung. Überschüssige Energie wird verkauft, übers Jahr soll die Bilanz ausgeglichen sein.

Die Kammgarnspinnerei-Kita ist nunmehr die dritte Kindereinrichtung von Lafim-Diakonie in der Stadt. Es gibt noch die Einrichtungen „Sonnenwinkel“ mit 127 Plätzen in der Grabenstraße sowie „Michaja“ mit 76 Plätzen in der Magdeburger Straße.

Von André Wirsing