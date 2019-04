Brandenburg/H

Am Donnerstag eröffnet in Wittstock/ Dosse die Landesgartenschau ( Laga). Als besonderer Botschafter fährt nun seit Mittwoch auf der Regionallinie RE 1 der Bahn eine besondere Lok.

Um für die gebührende Aufmerksamkeit zu sorgen, wurde die Laga-Lok am Mittwoch auf dem Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel feierlich getauft. Im Beisein von Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann, freute sich DB-Regionalleiter Andreas Zylka über diese neuerliche Beteiligung der Bahn an der Werbung für ein regionales Ereignis.

Eine Besonderheit stellte kurz vor der Taufe Mareike Homann von der Grünen Liga vor. Unter dem Motto „Grünes Klassenzimmer“ und „Klasse unterwegs“ können sich ab sofort Schulklassen für insgesamt 25 Klassenfahrten ins „Grüne Klassenzimmer“ bewerben. Die Verlosung richtet die DB Regio Nordost gemeinsam mit der Landesgartenschau Wittstock/ Dosse aus.

Um möglichst vielen Besuchern Gelegenheit zu geben, die Landesgartenschau erleben zu können, wird für den gesamten Zeitraum der Laga bis zum 6. Oktober, die Linie RE 6 im Stundentakt verkehren.

Interessenten können sich im Internet für die Verlosung anmelden unter www.klasseunterwegs.de.

