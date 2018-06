Brandenburg/H

Ein paar Geheimnisse werden noch nicht verraten. Welche Motiv-Ideen hinter der Werbekampagne zum Fashion Day 2018 in Brandenburg stehen, sollen die Menschen auf den großen Plakaten, die bald in der Stadt und dem Umland zu sehen sein werden, selbst entdecken. Schon gelüftet ist hingegen das Gesicht des diesjährigen Fashion Days, das von Werbewänden und Prospekten den Menschen entgegenlächeln wird.

Die 20-jährige Laura-Sophie Pahle hat das Rennen um den Ehrentitel gemacht und sich vor einer Jury der Veranstalter des immer gut besuchten Modetages am 7. September mit ihrem erfrischenden Auftreten und ihrer sympathischen Art gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Die junge Frau hat zudem schon Erfahrung mit großen Auftritten auf Brandenburger Laufstegen. „Beim Fashion Day bin ich in den vergangenen Jahren schon mitgelaufen, genau wie bei der Hochzeitsmesse und weiteren kleineren Veranstaltungen“, berichtet Pahle.

Am ungewöhnlichsten war bisher wohl der Einsatz als Schuhmodel. Dabei wurde das elegante Schuhwerk nicht wie erwartet am schönen Modelfuß auf dem Laufsteg präsentiert, sondern ganz im Gegenteil von Laura-Sophie Pahle und den anderen hübschen Damen auf Händen über den Catwalk getragen. Da war der Auftritt im schönen Brautkleid schon eher nach dem Geschmack des begeisterten Freizeitmodels.

„Die Zusammenstellung von modischen Outfits und das Experimentieren mit Make-up und verschiedenen Frisuren hat mir schon immer viel Spaß gemacht“, sagt die 20-Jährige. Die Einsätze als Freizeitmodel auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings mit verschiedenen Fotografen passen gut zu dieser Leidenschaft. „Mit der Kamera bin ich auch selbst gern mal unterwegs auf der Suche nach passenden Motiven.“

In der Freizeit lebt Laura-Sophie Pahle gerne ihre kreative Seite aus. Im Job ist in Zukunft das Gegenteil gefragt. „Nach der 12. Klasse habe ich am Oberstufenzentrum in Werder eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin begonnen und befinde mich gerade mitten in der Phase der Abschlussprüfungen.“ Wie es danach weitergehen soll, hat die junge Frau schon im Blick. „Ich habe mich beim Städtischen Klinikum in Brandenburg beworben und hoffe dort auf eine Stelle im Labor.“

Für den ersten beruflichen Schritt steht der Umzug in die Havelstadt auf dem Plan. „Spätestens im Herbst werde ich Brandenburgerin.“ Freunde und Familie, die ihre Leidenschaft für das Modeln unterstützen, bleiben trotzdem leicht erreichbar. „Ich bin in Michelsdorf in der Gemeinde Kloster aufgewachsen und deshalb auch ein bisschen Dorfkind.“

Die Stadt Brandenburg zu repräsentieren, fällt der zukünftigen Neubürgerin schon jetzt nicht schwer. „Nette Menschen, viel Natur in der Stadt und tolle Veranstaltungen wie der Fashion Day machen Brandenburg attraktiv.“ Am 5. September wird Laura-Sophie Pahle dann die Ehre haben, als Erste über den 45 Meter langen Laufsteg auf dem Neustädtischen Markt zu schreiten und in kleinem Interview mit Thomas Krüger, dem Chef des Stadtmarketings, gute Laune unter den Besuchern des Fashion Days zu verbreiten.

Etwa 150 weitere Hobbymodels präsentieren dann in einer bunt choreographierten Show die neuesten Trends aus den Kollektionen der Modegeschäfte der Stadt.

Von Christine Lummert