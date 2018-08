Brandenburg/H

Lange Gesichter bei der Eröffnung der Drachenbooteuropameisterschaft auf dem Brandenburger Beetzsee: Viele Zuschauer durften das Spektakel von Ferne betrachten. Denn ein großer Teil der Tribüne war für Promis und Sportler reserviert. Doch so viele wichtige Besucher hatten den Weg auf die Regattastrecke am Mittwochabend offenbar gar nicht gefunden. Und so blieben die meisten Plätze in dem abgesperrten Areal einfach leer.

Schalmeien-Kapelle spielt vor leeren Rängen

Sehr zum Ärger von Gästen, die sich auf eine tolle Parade gefreut hatten. Und vermutlich auch zum Verdruss der Schalmeien-Kapelle, die nun vor leeren Stühlen spielen musste.

Besucher waren nur Zaungäste

„Leider blieben die Zuschauer bei der Eröffnungsfeier der Drachenboot-EM nur Zaungäste, am äußeren Ende der Tribüne abseits vom Geschehen platziert“, machte Sigrid Krüger in einer Zuschrift an die MAZ ihrem Ärger Luft. „Wir hatten die Eröffnungsfeier zur Kanu-Marathon-WM vor zwei Jahren auf dem Neustädtischen Markt noch in bester Erinnerung, bei der Sportler und Gäste kunterbunt durcheinander saßen und gemeinsam feierten“, berichtet sie.

Bei besserer Aufteilung hätten alle Zuschauer etwas gesehen

Und Sigrid Krüger hat auch gleich noch einen Vorschlag an die Organisatoren parat. „Man hätte die Sitzordnung auch hier besser lösen können“, sagt sie, „zum Beispiel ein Block Zuschauer in der Mitte, links und rechts die Sportler und in der Mitte das Programm. Dann hätten alle was davon gehabt.

Wettkämpfe bis Sonntag

Mit einer bunten Parade der Nationen war die Drachenboot-EM auf am Mittwochabend eröffnet worden. Bis zum Sonntag kämpfen die rund 1000 Sportler um den Sieg. Bei den insgesamt 24 Entscheidungen über 200, 500, 1000 sowie 2000 Meter gehen laut Landessportbund 19 Nationalmannschaften an den Start.

Das größte Team stellen die deutschen Gastgeber. Knapp 300 Aktive, Trainer und Betreuer, darunter auch einige Lokalmatadoren aus der Mark, wollen ihrem Heimpublikum Spitzenleistungen und Medaillen präsentieren, hofft der LSB.

Von hms