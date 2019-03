Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtverwaltung hat eine Lösung gefunden für die Lehrlinge von außerhalb, die wochenweise Unterricht an den beiden Oberstufenzentren der Stadt haben.

Der DRK-Kreisverband Brandenburg/Havel soll vom nächsten Schuljahr an Wohnungen für etwa 50 junge Leute bereitstellen. Mit dem neuen Betreiber des Caasi-Wohnheims in der Caasmannstraße hatte die Verwaltung keine Einigung erzielt.

In der Stadtverordnentenversammlung (SVV) informierte Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) am Mittwoch darüber, wie die Stadt die Unterbringung sicherstellen will für die Schüler und Auszubildenden der Landesfachklassen an den Oberstufenzentren „Gebrüder Reichstein“ und „ Alfred Flakowski“.

Tägliche An- und Abreise nicht zumutbar In das OSZ Gebrüder Reichstein gehen Schüler/Auszubildende sieben Landesfachklassen, am OSZ Alfred Flakowski sind es zwei Landesfachklassen. Die Mehrzahl dieser Schüler kommt aus dem gesamten Gebiet des Landes Brandenburg. Eine tägliche An- und Abreise ist nicht zumutbar. Unterbringungsmöglichkeiten sind nicht mehr ausreichend vorhanden, da das Caasi-Apartmenthaus die privatrechtlichen Mietverträge gekündigt hat. Der Stadt als Schulträger soll laut Gesetz für Schüler, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.

Das Problem besteht seit dem vergangenen September, als der Eigentümer im bis dahin auch als Lehrlingswohnheim genutzten Haus Caasi in der Caasmannstraße. Bis dahin hatten die Azubis oder deren Eltern Verträge mit dem Caasi geschlossen.

Für die Argos Real Estate kam kurzzeitige Vermietung an Auszubildende aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in Frage.

Gespräche mit Caasi gescheitert

Weil die Unterbringung nicht mehr gesichert war, musste die Stadt als Schulträger um eine Lösung bemühen und hat das auch getan. Die MAZ und andere Medien berichteten über das ungelöste Problem. „Dadurch haben mehrere Anbieter von Unterbringungen der Kommune ihre Unterstützung angeboten“, berichtet Scheller.

Zwar seien die Gespräche mit dem Caasi-Betreiber gescheitert. Doch hätten drei regionale Beherbergungsunternehmen Angebote unterbreitet.

Eines davon, nach MAZ-Informationen der DRK-Kreisverband, soll 50 junge Frauen und Männer zum Schuljahresbeginn 2019/20 ab dem 1. August in Drei-Raum-Wohnungen mit je fünf Schülern unterbringen und die Belegung für das gesamte Schuljahr koordinieren. Stadt und DRK befinden sich in der Endphase der Abstimmung dazu. Die Lösung kommt laut Scheller womöglich sehr schnell.

Disziplinlosigkeiten

Der DRK-Kreisverband sichert als Betreiber Dinge wie die Möblierung, Hausmeisterdienste, Reinigung und Bettwäschewechsel. Vor allem sichert er auch die Betreuung mit pädagogisch ausgebildetem Personal ab. Das ist der Stadt besonders wichtig, weil es im Caasi offenbar Disziplinlosigkeiten mit entsprechenden Zerstörungen des Inventars gegeben hat.

Zum Nulltarif erhält die Stadt diese Dienstleistungen allerdings nicht, auch wenn die Lehrlinge natürlich Miete zahlen müssen. Die Rot-Kreuzler können nicht alles sozialverträglich und vollständig eigenwirtschaftlich erbringen, berichtet Scheller.

Zuwendungen

Daher wird das DRK Zuwendungen erhalten, wie sie im EU-Beihilferecht („Dawi“-Leistungen) vorgesehen sind. Die notwendige Höhe steht aktuell noch nicht fest, aber es gibt so etwas wie eine Obergrenze.

Steffen Scheller: „Mit der Gewährung der Zuwendung wird der Betreiber mit sofortiger Wirkung in die Lage versetzt, die Leistung zu erbringen.“

Von Jürgen Lauterbach