Erstmalig findet in Kirchmöser ein deutsch-französisches Kunst- und Kulturfestival an den beiden kommenden Wochenenden 8.-10. sowie 15.-17. Juni statt. Organisiert wird es vom Verein Ein Wort pour un autre e.V. und dem in Kirchmöser ansässigen Théâtre Au fil des nuages, die Stadt Brandenburg und das Deutsch-Französische Jugendwerk fördern es.

Alle Beteiligten versuchen mit viel ehrenamtlichen Engagement ein vielseitiges Programm für Klein bis Groß auf die Beine zustellen. So zum Beispiel das Kinderprogramm: ein Puppentheaterstück „Stadt Land Kuh” von dem Künstlerteam Flunkerproduktionen aus Dahme/Mark am 9. Juni um 15 Uhr.

Christina Gumz und Clément Labail betreiben das Theater "Au fil des nuages". Quelle: Angelika Honsbeek

Für Kinder und Jugendliche gibt es am 16. Juni von 14-17 Uhr die Möglichkeit, bei Theaterworkshops aktiv zu werden und zum Thema „Sand und Säbel“ kreativ zu sein und nebenbei ein paar französische Wörter zu lernen. Belohnt werden die Teilnehmer anschließend mit kostenlosen Crêpes oder Eis (Anmeldung unter: info@au-fil-des-nuages.net).

Der kürzlich nach Kirchmöser zugezogene Künstler Wolfgang Schlegel stellt am 10. Juni bei einem früh-abendlichen Konzert um 18 Uhr seine CD vor. Die bildende Künstlerin Ute Ringel zeigt ihre Werke zum Festivalauftakt am 8. Juni um 19 Uhr. Ausgeläutet wird das Festival dann mit der Finissage am 17.Juni.

Bei den Programmpunkten spielt immer das Thema 100 Jahre Kriegsende eine Rolle. Vor 100 Jahren noch verfeindet soll nun die deutsch-französische Freundschaft gefestigt werden. Auch an der Pulverfabrik findet ein Programmpunkt statt: die Lesung von “Der Feind” von Erich Maria Remarque. Keine Angst - nur Kleinigkeiten werden auf Französisch gelesen. Eingeleitet wird die Aktion vom Französisch-Leistungskurs des Domgymnasiums.

Lieder am Wasser

Auch die Anlegestelle des Gränert (in Kirchmöser Dorf) wird am 16. Juni um 20 Uhr wiederbelebt. Mit einer Geschichte des französischen Autors Guy de Maupassant und französischen Liedern aus dem späten 19. Jahrhundert. Vor der Wasserkulisse liest und interpretiert die Schauspielerin Christina Gumz die Geschichten auf Deutsch und singt die Lieder auf Französisch. Ein Ausflug in das Frankreich des 19. Jahrhunderts mit viel Leidenschaft und Sommergefühlen, die dann so gar nicht mehr veraltet scheinen mögen. Wichtiger Hinweis für die Zuschauer: Mückenschutz nicht vergessen!

Boule auf dem Dorfanger

Für mehr Stimmung à la Français sorgt am 10. Juni um 16 Uhr das gemeinsame „Pétanque”, der französisches Volkssport Boule. Der frühere Thälmannplatz, der Dorfanger, wird wieder belebt.

Am 15. Juni um 19.30 Uhr geht es ebenfalls wieder in den Wusterauer Anger 15. Christina Gumz und Clément Labail vom Théâtre Au fil des nuages zeigen eine Eigenproduktion: ein buntes und kurzweiliges Pot Pourri mit Tanz, Gesang, Stummfilmen aus eigener Werkstatt sowie energischen Sketchen.

Anmeldung und Infos unter: info@au-fil-des-nuages.net oder 0176 / 80 09 39 86, Programm: www.au-fil-des-nuages.net

Von André Wirsing