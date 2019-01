Brandenburg/H

Zwei über viele Jahre die Brandenburger Bildungswelt prägende Schulleiter gehen im Sommer in den Ruhestand: Wolfgang Ricken, Direktor der Otto-Tschirch-Oberschule, und der Leiter der Oberschule Nord, Ulrich Neumann.

Das Besetzungsverfahren für beide Stellen ist laut Staatlichem Schulamt Brandenburg noch nicht abgeschlossen. Zu besetzen sind die Posten zum 1. August, teilt Behördenleiterin Janina Kolkmann mit.

Bedauern im Kollegenkreis und in der Stadt

„Das ist schon ein Einschnitt für Brandenburg und schade, wenn die beiden Kollegen in den Ruhestand gehen“, sagt Marina Eckhardt, Leiterin der Nicolai-Oberschule. „Ich habe mit den beiden so lange zusammengearbeitet.“

Auch Viola Cohnen, für die Schulen zuständige Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, äußerte sich in diese Richtung. Beide Schulleiter hätten viel für die Bildungslandschaft in der Havelstadt bewirkt, so Viola Cohnen.

Der Rektor der Oberschule Nord, Ulrich Neumann. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist mein letzter Arbeitstag“, sagt der 65-jährige Ulrich Neumann. Und erklärt: Schulleiter könnten ihren Ruhestand nur zum Halbjahr oder zum Schuljahresende antreten. Das Schiff muss geordnet an den neuen Steuermann oder die neue Kapitänin übergeben werden.

Oberschule Nord ist besonders beliebt

Die Oberschule Nord, die 2012 umfassend saniert wurde, ist auch im laufenden Schuljahr wieder stark angewählt worden. 125 Siebtklässler besuchen seit dem Sommer die Bildungsstätte. 74 Jungen und Mädchen kamen als neue Siebtklässler dieses Schuljahr an die Tschirch-Oberschule. Insgesamt besuchen 320 Kinder und Jugendliche die Schule. 30 Lehrer unterrichten sie. 14 Pädagogen seien unter 40 Jahre alt, sagt Ricken, der sich über die jungen Kollegen freut.

Wolfgang Ricken kam 2005 als Schulleiter an die damalige Gesamtschule Görden mit Gymnasialer Oberstufe. In der Berner Straße lag Schulhaus, das später abgerissen wurde. Einst beherbergte das Gebäude die Pieck-Grotewohl-Schule.

Vor zehn Jahren der große Umzug

1991 wurde die Gesamtschule gegründet und 16 Jahre später in eine Oberschule umgewandelt. Schließlich zog die Oberschule in die Max-Herm-Straße in das frühere Gebäude des einstigen Grasow-Gymnasiums.

Dieser wesentliche Schritt in der Entwicklung der Otto-Tschirch-Oberschule liegt mittlerweile zehn Jahre zurück. Für Wolfgang Ricken war es der Quantensprung für seine Schule. Mit Stolz freute sich der hoch engagierte Pädagoge über jedes Jahr, in dem das Schulhaus von den Jugendlichen nicht durch Vandalismus beschädigt wird. Ricken wertet das als Zeichen der Wertschätzung der Kinder und Jugendlichen für ihre Schule.

Von Marion von Imhoff