Brandenburg/H

Im zweiten Jahr hintereinander hat sich das Brandenburger Neujahrsbaby viel Zeit gelassen. Während Louis Benjamin vor einem Jahr noch am Neujahrstag den Sprung in die große weite Welt schaffte, blinzelte Lenny 2019 als Schnellster im städtischen Klinikum Brandenburg/Havel erst gut zwei Stunden nach Neujahrs die Geburtshelfer und seine Eltern an.

Um genau 2.08 Uhr am Neujahrsmittwoch 2019 kommt der Neu-Brandenburger des Jahres 2019 auf die Welt. Er ist da 50 Zentimeter groß und wiegt bei der Geburt 3600 Gramm.

Die Mutter Franziska Wolter (20) und ihr Lebenspartner Ingo Kleinschmidt, der bei der Geburt anwesend war, sind stolz auf ihren Jungen, auf den zuhause schon eine Schwester wartet.

Zwölf Tage Verspätung

Der kleine Lenny hat nicht nur den Neujahrstag geringfügig verschlafen, sondern auch den errechneten Geburtstag. Denn der kleine Brandenburger sollte das Licht der Welt planmäßig sogar schon vor Weihnachten erblicken, nämlich am 21. Dezember des vergangenen Jahres.

Seit Montag liegt Franziska Wolter schon im Brandenburger Klinikum. Dort wurde die Geburt schließlich eingeleitet und das gesunde Kind macht alle glücklich.

Ein freudiges Ereignis wie dieses hat es im vergangenen Jahr genau 1000 Mal gegeben im städtischen Klinikum. Das ist eine Punktlandung und bedeutet einen abermaligen Zwischenrekord, wenn auch nur einen knappen.

1000 Geburten , 12 Mal Zwillinge

Denn im Jahr 2016 waren 1017 Jungen und Mädchen im Kreißsaal der Brandenburger Frauenklinik geboren worden, nur sieben weniger als 2018.

Die 1024 im vergangenen Jahr geborenen Kinder des Brandenburger Klinikums sind fast genau zur Hälfte Jungen und Mädchen. Nur fast, denn die 514 Jungen haben knapp die Oberhand. Unter den 1000 Geburten 2018 im Klinikum waren 24 Zwillingsgeburten.

Delle im vergangenen Jahr

Der Trend ist nach einer leichten Delle im vergangenen Jahr mit nur 942 Geburten (503 neugeborene Mädchen und, 455 Jungen, 16 Zwillinge) bei 1000 Geburten also wieder umgedreht. Kritische Beobachter, die im vergangenen Jahr einen Wendeknick befürchtet hatten, müssen sich somit gedulden.

Bevölkerungswissenschaftler hatten den erwähnten Knick vorhergesagt, weil in den 1990er-Jahren zu wenig Mädchen geboren wurden, die heute Mutter werden könnten.

Von Jürgen Lauterbach