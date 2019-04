Brandenburg/H

Bei Frost und Schnee duscht Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau für eine TV-Show im Berliner Zoo Elefanten ab, mistet Ställe aus und hilft, eine kränkelnde Python zu verarzten. Die 55-Jährige liest im Haus der Offiziere (HdO) aus ihrem Buch „Gottlose-Type-Meine unfrisierten Erinnerungen“ und berichtet von ihren Erlebnissen. Pau hat einen Aktenkoffer mit eingebautem Klapptisch in die Havelstadt gebracht, den die Zuhörer mit ihren Blicken mustern.

Zur Galerie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau las im Haus der Offiziere aus ihrem Buch „Gottlose Type“. Sie berichtete, woher diese Formulierung stammt und wieso ein Aktenkoffer mit eingebautem Klapptisch im Bundestag für Aufregung sorgte.

Aktenkoffer mit Klapptisch sorgt für Aufregung

Doch wie kam es dazu? Im Jahr 2002 saß sie als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag, weil die damalige PDS bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Pau holte dennoch das Direktmandat im Wahlkreis Berlin-Mitte-Prenzlauer Berg. Im Plenarsaal hatte Pau zwar gemeinsam mit der Abgeordneten Gesine Lötzsch zwei Stühle. „Ein Tisch oder ein Telefon wurde uns aber nicht zugestanden“, kommentiert die Linken-Politikerin. Kurz darauf erhielt sie zu ihrem Geburtstag einen Aktenkoffer, der sich in einen Tisch verwandeln ließ.

Pau nahm ihn mit in den Plenarsaal, was für Verwirrung und Hektik sorgte. Die Bundestagsvizepräsidentin schildert, wie irritiert die Saaldiener des Bundestags waren. Die Ordnungshüter standen vor einer unlösbaren Aufgabe, da sie den Koffer nicht beschlagnahmen durften. „Denn der enthielt meine persönlichen Akten als Abgeordnete und war unangreifbar“, sagt Pau, die den Koffer bis heute gern mit auf Lesungen nimmt.

„Bibel-Test“ und Vorwurf der Gottlosigkeit

Die Linken-Politikerin liest auch eine Anekdote zur TV-Sendung „Gottschalks großer Bibel-Test“, die vor 14 Jahren am Gründonnerstag im Fernsehen lief. Der CDU-Politiker Jürgen Rüttgers sprach Pau damals das Recht zur christlichen Gesinnung ab. „Jesus wäre heute auf den Montagsdemos gegen Hartz IV entgegnete ich ihm“, sagt Pau.

Sie wurde zu ihrer eigenen Überraschung „Bibel-Test“-Gewinnerin und erntet Lacher. Denn im Jahr 2003 war sie noch vom CSU-Politiker Peter Ramsauer als „Gottlose Type“ bezeichnet worden. Er ließ sich zum Zwischenruf hinreißen, weil Pau am 22. Dezember kurz vor Weihnachten eine Sondersitzung im Bundestag beantragt hatte.

Die Bundestagsvizepräsidentin erläutert in der Episode „Kummer und Liebe“, dass es auch Wahlkreissprechstunden gibt, bei denen jede politische Kompetenz überfordert ist. So kam ein junger Mann in ihr Büro, der seinen ersten Liebeskummer schilderte. Was aus seiner Liebe wurde, weiß Pau nicht. „Aber jeder Wahlkreistag ist voller spannender Unwägbarkeiten“, sagt die Linken-Politikerin.

Zusammenarbeit der Demokraten gefordert

Zuhörer Thomas Pietschmann lobt Petra Pau für ihren Humor. „Ich war erstaunt, um wie viele Dinge und Ausschüsse sich ein Bundestagsabgeordneter kümmern muss“, sagt der Brandenburger. Ihm ist es wichtig, dass sich Mitglieder verschiedener demokratischer Parteien gemeinsam gegen Rechtsextremismus engagieren.

Das fordert auch Petra Pau im Baikonur des HdO. „Im Kampf gegen alte und neue Nazis und um die Demokratie müssen wir zusammenstehen. Und wenn wir das nicht lernen und wenn wir das nicht tun, nicht nur in Walkämpfen, sondern auch im Alltag, dann werden wir nicht nur an 1933 erinnert. Dann wird es wirklich gefährlich und das ist ein Problem“, sagte Pau. Sie hofft auch, dass sich die Brandenburger die Vorteile der Europäischen Union bewusst machen und wissen, was Reise- und Pressefreiheit bedeutet.

Von André Großmann