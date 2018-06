Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Letzter Strohhalm oder Glücksfall? Nicht einig über die Bewertung der zugesagten 230-Millionen-Zuschüsse für Brandenburger Kommunen sind sich Jean Schaffer (CDU) und Ralf Holzschuher (SPD). Schaffer sieht das Geld als Wahlkampfgeschenk für Rot-Rot, Holzschuher als Segen für die Kommunen.

Ein wenig Wahlkampfdonner dürfte in der Kritik von Jean Schaffer an den Millionenzuwendungen für die Kommunen auch stecken. Dem Vernehmen nach will Schaffer 2019 erneut den Versuch unternehmen, Ralf Holzschuher das Direktmandat für den Landtag abzunehmen. Quelle: JACQUELINE STEINER