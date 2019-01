Mittelmark

Ab dem 11. Februar und damit pünktlich zum Start des zweiten Schulhalbjahres nach den Winterferien gibt es eine neue Plus-Busverbindung von Lehnin über Damsdorf und Götz nach Brandenburg. Einmal stündlich zwischen Montag und Freitag verkehrt nun die Linie 554 als Plus-Bus Emsterland in der Zeit zwischen 5 Uhr und 22 Uhr.

Bedient wird die Strecke von der Lehniner Busfirma Behrendt. Die neue Linienführung spart Zeit ein, weil Gollwitz und Wust künftig nicht mehr von der Linie 554 angesteuert werden, sondern von der Linie G der Brandenburger Verkehrsbetriebe.

Jede Stunde zum RE 1 nach Berlin

Damit wird die Verbindung der Orte mit den Bahnhöfen in Götz und Brandenburg und damit die Anbindung an den Regionalexpress 1 verbessert.

Nach Angaben von Jana Busch, Fachdienstleiterin für Sicherheit, Ordnung und Verkehr, wird es einen Zwei-Stunden-Takt an den Wochenenden und an den Feiertagen geben. Samstag startet der Bus jeweils um 8 Uhr und sonntags um 10 Uhr.

Haltestelle am EKZ Wust bleibt

Jana Busch spricht von einer Begradigung der Streckenführung. Bedeutet im Klartext: Gollwitz und Wust werden von der Linie G Verkehrsbetriebe Brandenburg aus angefahren. Haltepunkt des 554 ist aber auch das Einkaufszentrum Wust.

Das Busunternehmen Behrendt ist eigenen Angaben nach das erste private Busunternehmen landesweit, dass eine solche Plus-Bus-Linie bedient.

„Wir freuen uns für unsere Fahrgäste, eine bessere Verkehrsanbindung an die Bahnhöfe in Götz und Brandenburg gewährleisten zu können“, sagt Bianka Wurg von Bus Behrendt. In dem Unternehmen arbeiten derzeit 27 Beschäftigte. 19 Busse gehören zur Flotte.

17. Plus-Bus-Linie landesweit

Die Plus-Bus-Linie 554 ist die 17. Linie dieser Art im Land Brandenburg und der siebte im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Plus-Busse sind nach Angaben des brandenburgischen Infrastrukturministeriums wie ein Regionalexpress auf den Straßen unterwegs.

Sie sollen schnelle Verbindungen ohne Umwege und kurze Umsteigezeiten ermöglichen. Zudem gibt es in diesen Bussen W-Lan. Die Linien verbinden Regionen jeweils mit Bahnanschlüssen im Stundentakt.

Finanziert wird der Plus-Bus auch vom Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Kommunen müssen sich nicht mehr beteiligen.

Von Marion von Imhoff