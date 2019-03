Brandenburg/H

Warum sollte man in Brandenburg Linken wählen? Diese Frage zu beantworten, trafen sich jetzt 43 von etwa 150 Mitgliedern, um im Rahmen einer weiteren Mitgliederversammlung das Kommunalwahlprogramm zu verabschieden. Der Veranstaltung war ein mehrstufiger Meinungsbildungsprozess vorausgegangen.

Über 30 Mitglieder hatten Vorschläge eingereicht, die ins Gesamtkonzept eingearbeitet wurden, teilt die Linke Uta Sändig mit, die auch wieder zur Kommunalwahl antritt.

Sie hatte schon vor eineinhalb Jahren damit für sich Reklame gemacht, dass sie per Mitteilung den Fashion Day als „geistigen Dünnschiss mit Spezialeffekten“ für schlichte Gemüter brandmarkte. Das Fashion-Day-Event wurde jetzt mit einem Preisgeld von 10 000 Euro als herausragende touristische Aktion gewürdigt, auch wenn es die Linken nicht mögen.

Dass sie dennoch nicht out sind, mag an den jüngeren Leuten liegen, die trotz der Widerstände der alten Garde mehr und mehr die Führung übernehmen.

Dazu gehören Parteichef Andreas Kutsche ebenso wie Fraktionschef René Kretzschmar und seine Co-Vorsitzende Heike Jacobs. Die allerdings scheiterte bei den Alten mit dem Versuch, einer „nachhaltigen Umweltpolitik“ im Parteiprogramm noch mehr Gewicht zu geben.

Alle 43 Gäste stimmten dennoch für die Annahme des Programms. Unter der Überschrift „Zuhören. Konsequent und sozial gerecht handeln“ werden sechs Rubriken mit Forderungen unterlegt.

Das sind: Bezahlbares Wohnen, bedarfsgerecht und familienfreundlich; Gesundheitsstandort stabilisieren - Fachkräfte sichern; gleiche Bildungschancen für alle, von Anfang an; für eine ökologische Verkehrswende und Infrastruktur; für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft und faire Arbeitsbedingungen; für eine reichhaltige Kultur, an der jeder teilhaben kann.

Das Thema Wohnen wollen die Linken ganz an die Spitze ihrer Aufgaben stellen. Matthias Osterburg, einer der linken Aktivposten, ist Vorstand der WBG, also der größten Wohnungsgesellschaft der Stadt. Und er weiß, wo der Schuh drückt.

Einerseits könne die Stadt – profitierend von der Sogwirkung der Metropole Berlin – mit Zuzug rechnen, gleichzeitig sei sie eine schrumpfende Stadt, die zahlreiche Wohnungen in Hohenstücken vom Markt nehme.

„Ein Selbstläufer ist die Stabilisierung der Einwohnerzahl nicht“, glaubt Kretzschmar, der daher im großen Stil preisgünstigen Wohnraum für junge Familien schaffen will.

Zusammen mit Kutsche will er auch die Einbeziehung der Bürgerschaft in die Stadtentwicklung mit Nachdruck verstärken. Die Bürgerbefragung müsse Teil des Politikstils in der Stadt werden, glaubt der Linke. Zu häufig drehe sich die Lokalpolitik um sich selbst und merke nicht, dass die Bürgerschaft etwas ganz anderes wolle.

Bestes Beispiel dafür seien die Hoteldiskussionen. Ähnlich wie die Bürgerbefragung, die das Packhofhotel kippte, stellen sich die Linken auch eine Umfrage zur möglichen Überführung zur Scholle vor.

Von Benno Rougk