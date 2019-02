Brandenburg/H

Sie war die erste Frau, die am 21. September 1933 ins KZ im ehemaligen Zuchthaus am Nicolaiplatz in Brandenburg an der Havel geworfen wurde: Gertrud Piter. Die Freidenkerin, Gewerkschafterin, Betriebsrätin, Stadtverordnete und Kommunistin wurde einen Tag später, am 22. September, wegen ihres politischen Engagements ermordet und damit das erste Todesopfer nach der Machtübernahme der Nazis in der Stadt Brandenburg.

"Die Erinnerung wachhalten": Rote Nelken und weiße Rosen auf der Grabstelle Gertrud Piters. Quelle: Tobias Wagner

Im Grunde unterschied sich Gertrud Piter nicht von vielen Frauen, die auch heute engagiert in der SVV für die Stadt und das Gemeinwohl eintraten. Zu ihrem Geburtstag, der sich am 12. Februar zum mittlerweile 120. Mal jährte, trafen sich am Samstag auf Einladung der Linken und ihres Parteichefs Andreas Kutsche am Grab Gertrud Piters auf dem Alt-städtischen Friedhof eine gute Hand voll Brandenburger zum stillen Gedenken.

„So etwas darf nicht noch einmal passieren“, mahnt Heidi Hauffe (Linke). „Die Erinnerung an Gertrud Piter und die Folgen faschistischer Verfolgung müssen wach gehalten werden.“ Bereits im September 2018, zum 85. Todestag Piters, organisierte sie eine Gedenk-Aktion, als man vom dem Haus, in dem Piter ermordet wurde, zu ihrem Wohnort in der Mühlentorstraße 15 zogen.

Erinnerung wach halten

An der Fassade erinnert heute eine Gedenktafel an die Ermordete. „Ich bin früher oft an diesem Haus vorbei“, sagt Hauffe.

Neben der Tafel in der Mühlentorstraße weist eine weitere Gedenktafel am Stadthaus am Nicolaiplatz, dem ehemaligen KZ, auf den Ort hin, an dem die Politikerin ermordet wurde. Zudem wurde der Magdeburger Platz, der sich ein paar Meter vom Nicolaiplatz entfernt an der Magdeburger Straße befindet, 1950 in Gertrud-Piter-Platz umbenannt.

Zeitzeugen sterben

Das stille Gedenken auf dem Altstädischen Friedhof, bei dem weiße Rosen als Zeichen gegen den Faschismus sowie rote Nelken aufs Grab gelegt wurden, sei einmalig. Man denke jedoch über ein regelmäßiges Gedenken nach. „Irgendwann sind die Zeitzeugen weg, deswegen wäre es schön, wenn sich mehr Brandenburger an solchen Aktionen beteiligen würden“, sagt Hauffe.

Eine Besucherin auf dem Friedhof war Gisela Albrecht (76). „Es ist schade, dass das Interesse bei vielen für die Geschichte nachlässt,“ sagt Albrecht, der die Gesichtsvergessenheit der Menschen heute Angst macht.

Von Tobias Wagner