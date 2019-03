Brandenburg/H

Um die Welt zu retten, zählt für die Siebtklässlerin Hanna Elena Hüttner jede Sekunde. „Wir müssen mal was unternehmen, nicht nur darauf warten, dass Wunder geschehen“, sagt Hüttner in der Aula des Brandenburger Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Die Schülerin präsentiert ihre Gedanken beim Literaturwettbewerb der städtischen Brandenburger Gymnasien vor mehr als 60 Zuhörern in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums.

Zur Galerie Schüler präsentierten beim Literaturwettbewerb des Von-Saldern- und des Bertolt-Brecht-Gymnasiums ihre Gedanken zu düsteren und hoffnungsvollen Themen. Sie stellten ihre Werke vor mehr als 60 Zuschauern in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums vor.

Schüler mit persönlichen Botschaften

Elfklässlerin Sophia Göthling ist sich sicher, dass viele Menschen die gern schreiben vor leeren Blättern sitzen, weil sie versuchen herauszufinden, was andere Leute gern hören wollen. „Dabei geht es darum herauszufinden, was man selbst zu sagen hat. Wir alle haben etwas mitzuteilen. Das ist es, was uns eint“, sagt die 17-Jährige. In ihrem Gedicht „Kopfsache“ verarbeitet sie alphabetisch mehrere Charaktereigenschaften und weist jedem Buchstaben eine Bedeutung zu. So steht A für Akzeptanz, D symbolisiert den Denkzettel und H die Hoffnung.

Bei L wie Liebe will sie mehr sagen. „Denn dort kann sich jeder frei entfalten und jedem, der das nicht so sieht, rate ich bei M den Mund zu halten“, sagt die Brandenburgerin in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums und erntet Applaus. Ein Leben ohne Literatur kann sich die Schülerin nicht vorstellen, sie will anderen mit ihren Texten Mut machen, betont aber auch, dass nicht jeder Text ein Selbstläufer ist.

Freudentränen bei emotionalem Gedicht

Als die Zehntklässlerin Alisa Dizdarevic mit dem Gedicht „Meine Mutter“ ihr Vorbild ehrt, fließt bei Zuschauerin Nadine Gödecke eine Freudenträne. Sie ist begeistert, dass sich junge Leute Gedanken machen und den Mut haben, ihre literarischen Worte und Werte vor Zuschauern zu präsentieren.

„Auch wenn ich einmal nicht stark genug bin, sagt sie, dass ich ein Krieger bin“, schreibt Dizdarevic. Die 16-Jährige betont, dass ihre Mutter Silvia ihr das Leben schenkte und beide immer zusammenhalten. Da es der Schülerin im Alltag manchmal schwer fällt, mit ihrer Mutter zu sprechen, wollte sie ihr zeigen, wie wichtig diese für sie als Bezugsperson ist.

Wenige, aber interessierte Literaten

Ulrike Schwarze ist Lehrerin am Von-Saldern-Gymnasium. Sie findet es wichtig, den Schülern eine Plattform vor Publikum zu bieten, bei der diese ihre literarischen Texte präsentieren und kreativ sein dürfen. „Es gibt nur wenige Schüler, die selbst Texte schreiben, aber die interessiert es dann wirklich. Das ist ein kleiner aber feiner Kreis“, sagte Schwarze der MAZ.

Von André Großmann