Brandenburg/H

Rettungskräfte machten am Donnerstagmittag auf dem Autobahnparkplatz Temnitz in Richtung Potsdam eine traurige Entdeckung. In der Schlafkoje eines weißrussischen Lkw fanden sie eine leblose männliche Person, bei der es sich wahrscheinlich um den Fahrer handelt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Brandenburger Polizei war von anderen besorgten Nutzern des Rastplatzes informiert worden. Die Beamten mussten eine Scheibe des Fahrerhauses einschlagen, um sich Zutritt ins Fahrzeuginnere zu verschaffen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion West mitteilte, wird nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach ersten Untersuchungen gibt es keine Hinweise auf ein Einwirken dritter Personen.

Von Frank Bürstenbinder