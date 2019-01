Brandenburg/H

Es hat sich noch nicht ganz rumgesprochen in der Stadt Brandenburg. Anders als früher holt der städtische Entsorger Mebra nicht mehr am zweiten und am dritten Samstag im neuen Jahr die langsam braun gewordenen Tannenreste der Weihnacht auf einen Rutsch von den Straßen der Stadt.

Statt dessen hat jede Straße in den ersten beiden Wochen des Jahres ihren festen Abholtermin, an dem dann die Bäume vor den Häusern abgelegt werden sollen. Weil das nicht jeder mitbekommen hat, fristen derzeit quasi noch in allen Straßen der Stadt Brandenburg langsam sterbende Weihnachtsbäume ihr tristes Dasein. Von ihren Besitzern verstoßen und zu spät auf die Straße gelegt, liegen sie nun da und harren dessen, was da kommt. Aber es kommt: In Form des Lumpensammlers von der Mebra. Natürlich lasse man die übrig gebliebenen Bäume nicht herrenlos in den Straßen herumliegen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Mit den Biotonnen würden auch nach und nach die stummen Zeugen einer grandiosen Weihnacht entsorgt. Also: Der Baum darf auch ohne Nadeln neben die Biotonnen gestellt werden!

Es ist schon ein ebenso großes wie schweres Ding, das der städtische Entsorger Mebra da Jahr für Jahr stemmt. Immerhin 35 Tonnen Nadelwald werden durchschnittlich von den Straßen eingesammelt, klein gehäckselt und kompostiert. In diesem Jahr sei man früh daran gegangen, die Bäume von der Straße zu holen. Allerdings könne man es nie allen Recht machen, heißt es aus der Verwaltung. An manchen Stellen stehen die ersten Weihnachtsbäume schon zum Jahreswechsel wieder auf der Straße, andere entsorgen ihre Christbäume erst in den Winterferien. Wie dem auch sei: Nachzüglern wird auch weiter unkompliziert von der Mebra geholfen.

Von Benno Rougk