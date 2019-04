Brandenburg/H

Gerade einmal zwei Teilnehmer haben die theoretische Prüfung bestanden, die übergroße Mehrheit ist durchgefallen. Ihre Führerscheine durften die Gäste des MAZ-Fahrschulabends am Mittwoch in der Theaterklause dennoch behalten.

Zur Galerie Diskussionsstoff gab es genug beim MAZ-Fahrschulabend, dabei ging es nicht nur um Regelauslegungen der StVO, sondern auch um die Verkehrsfreundlichkeit der Stadt für Autofahrer, Radler und Fußgänger.

Er hat es bisher noch nicht getan und wird auch künftig nie einem Fahrschüler zwei Euro in die Hand drücken und ihm sagen, dass er das mit dem Autofahren lieber lassen und dafür den Bus nehmen solle, sagt Fahrlehrer Hendrik Schreiber. „Jeder kann das richtige Autofahren lernen, zugegebenermaßen sind die Prüfungen sehr anspruchsvoll.“ Das bekamen auch die Teilnehmer zu spüren, viele der „Durchfaller“ sagten am Ende, die Fragen seien so kompliziert formuliert. Zudem gab es Unsicherheiten bei den Mehrfachantworten, wenn beispielsweise alle drei Antwortvarianten richtig sind. Beispiel gefällig? Wovon hängt der einzuhaltende Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ab? Als Antwort mussten alle Lösungen angekreuzt werden: von der Fahrbahnbeschaffenheit, von den Sichtverhältnissen, von der Geschwindigkeit. Fehlt nur ein Kreuz, hagelt es schon fünf Fehlerpunkte. Maximal zehn davon darf man sich bei 30 Fragen leisten. Auch eine Doppelantwort: Wenn man durch ein entgegenkommendes Auto geblendet wird, muss man nicht nur notfalls langsamer fahren, sondern auch zum rechten Fahrbahnrand schauen, um die Orientierung zu behalten.

Hände weg vom Gurtmesser! Im vergangenen Jahr waren 127 junge Fahrer an Unfällen schuld, aber 450 Fahrer ab 65 Jahren. Die Polizei bietet deshalb auch verschiedene Fortbildungsveranstaltungen an. So geht es beispielsweise am 7. Mai bei der WBG in der Silostraße um Themen wie „Toter Winkel“ oder um den Rettungssimulator. In dem Gerät können Autofahrer simulieren, wie sie nach einem Überschlag kopfüber sich aus dem Fahrzeug befreien können. „Hände weg vom Gurtmesser, das kann tödlich sein“, warnt Hauptkommissar Mario Kirstein. Es gibt andere Wege, sich zu befreien.

Die Vorfahrtsfragen hatten beinahe alle Teilnehmer richtig beantwortet. Hauptkommissar Mario Kirstein von der Polizeiinspektion Brandenburg bestätigt in der Diskussion, dass ein Teil der gelernten Theoriekenntnisse zwar nicht mehr auf die Schnelle parat, aber längst durch viel Erfahrungswissen ersetzt ist.

Es ging nicht nur ganz ernst zu beim Fahrschultest. Quelle: JACQUELINE STEINER

Spannend war die Debatte um moderne Technik in der Autos. „Sie hilft Leben retten. Deswegen rate ich älteren Autofahrern, kaufen sie sich Fahrzeuge mit den vielen Helferlein.“ Fahrlehrer Schreiber hat eine geteilte Meinung dazu. „Sicherlich sind sie gut, wenn sie eingeschaltet sind und richtig beherrscht werden. Nehmen wir nur mal den Spurhalteassistenten. Der funktioniert tadellos. Aber wenn sie an eine Autobahnbaustelle mit verschwenkten Spuren kommen, müssen sie aufpassen. Da reicht es nicht, nur locker eine Hand am Lenkrad zu haben. Das Auto will nämlich der weißen Markierung folgen und erkennt die gelben Spurmarkierungen nicht.“

Die Verkehrsfeindlichkeit der Stadt war unter den Anwesenden auch ein heiß diskutiertes Thema. Zuhörer bekannten sich dazu, mit dem Fahrrad Gehwege zu benutzen, weil Radwege und Fahrbahnen schlicht eine Katastrophe sind. In der Steinstraße ist es fast gar nicht möglich, als Autofahrer die vorgeschriebenen mindestens 1,50 Meter Abstand zu Radlern zu halten. Die Bauhofstraße ist ein einziger Schilderwald, in dem klare Orientierung kaum möglich ist. Und die Einmündung zur Kanalstraße ist vollkommen unübersichtlich.

Erfrischend, dass sich alle Teilnehmer an der Diskussion beteiligten. Das Publikum war bunt gemischt – vom fast 80-Jährigen, der seinen Führerschein seit 1956 hat und noch Auto fährt, bis zum 23-Jährigen der gerade für den Lkw-Führerschein büffelt. Ein Teilnehmer hat vor Jahren einen Schlaganfall erlitten, nach einem halben Jahr wollte er wieder mobil sein. Also absolvierte er bei Schreiber Fahrtests und ließ sich auch von der Dekra seine Fahrtauglichkeit bescheinigen. „Ich bin nachts den ganzen Berliner Ring abgefahren und an einem anderen Tag quer durch Berlin ohne Navi. Ich wollte es mir beweisen“, erzählt Frank Krüger. Und bestätigt die These: Jeder kann Auto fahren, wenn er nur übt und lernt.

Von André Wirsing