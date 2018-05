Brandenburg/H

In 19 Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Die ganze Welt liegt dann im Fußballtaumel. Die Märkische Allgemeine ruft passend dazu einen Schülerwettbewerb in der Stadt Brandenburg und dem Umland aus und kooperiert dafür mit den Schulen.

Jeder Schüler, egal in welcher Altersstufe, kann ab sofort bis einschließlich 8. Juni 2018 ein farbiges gezeichnetes oder gemaltes Bild zum Thema Fußball an die MAZ senden. Wichtig ist: Die Bilder sollten DIN a4- und Querformat haben und in Farbe sein. Es können Comics, Collagen oder auch Mangas sein. Die Märkische Allgemeine veröffentlicht während der Fußballweltmeisterschaft an jedem Erscheinungstag eines der eingesandten Bilder unter namentlicher Nennung des jungen Künstlers und seiner Schule.

Taschengeldprämie für veröffentlichte Bilder

Für jedes veröffentlichte Bild gibt es für den Künstler eine Taschengeldprämie von 15 Euro. Für die drei besten Bilder gibt es Sonderprämien von 50, 35 und 25 Euro. Besonders attraktiv: Für jedes eingereichte Bild gibt es für den Schüler ein kleines Präsent.

Eine Jury wird unter den eingereichten Kunstwerken die besten drei küren. Dabei kommt es auch auf die Idee, den Witz, aber darauf an, das Thema Fußball gekonnt umzusetzen. Wer mit machen möchte, sollte seinen Namen, seine Schule und Klasse auf der Rückseite des Bildes in Druckschrift notieren.

Die MAZ-Redaktion freut sich auf viele, viele Einsendungen und ist schon sehr gespannt auf die Fußball-Ideen der jungen Künstler.

Ab sofort bis einschließlich Freitag, 8. Juni 2018, können Kinder und Jugendliche Bilder einsenden an folgende Adresse:

Märkische Allgemeine

Redaktion

Schülerwettbewerb

#MAZional 11

Sankt Annen-Straße 38

14776 Brandenbug/ Havel

Von Marion von Imhoff