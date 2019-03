Brandenburg/H

In den Räumen des ehemaligen Café Undine in der Fouqué-Bibliothek in Brandenburg an der Havel wird in wenigen Wochen ein Mädchentreff seine Türen öffnen. Im Rahmen einer Veranstaltung der Brandenburgischen Frauenwoche unter der Überschrift „Lebendige Mädchenarbeit – Lebendige Mädchenpolitik“ verkündete Kornelia Köppe, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, den zeitnahen Start des Projekts.

Bewerbungsgespräche laufen derzeit

„Wir führen gerade die Bewerbungsgespräche, um eine Sozialpädagogin als Projektleiterin zu gewinnen“, sagte Köppe. Die Finanzierung dieser Stelle ist für zwei Jahre gesichert und kommt aus dem Budget der Gleichstellungsbeauftragten des Landes Brandenburg Monika von der Lippe. „Das ist die eine von drei wichtigen Säulen für die Umsetzung des Mädchenprojekts.

Dazu kommt der Demokratische Frauenbund als offizieller Projektträger des Mädchentreffs sowie die Fouqué-Bibliothek, die dafür zwei Räume zur Verfügung stellt“, sagt Köppe, die neben Bibliotheksleiterin Cornelia Stabrodt und Regina Zube vom Demokratischen Frauenband viel für die Umsetzung tut.

Immer noch unterschiedliche Rollenbilder

Dass überhaupt ein Anlaufpunkt für die Freizeitgestaltung speziell für Mädchen im Alter ab etwa zwölf Jahren in der Stadt entstehen soll, habe sich aus den Gesprächen mit ihren Netzwerkpartnern in der Stadt ergeben, so Köppe.

Ein Film gab Einblick in die Geschichte der Mädchenarbeit im Land Brandenburg. Quelle: Christine Lummert

Warum sich dieses Engagement lohnt, hob Monika von der Lippe hervor. „Jungen und Mädchen wachsen immer noch mit unterschiedlichen Rollenvorstellungen auf.“ Dabei geht es nicht nur darum, dass Jungen Spielzeugautos geschenkt bekommen und Mädchen eher Puppen.

„Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Mädchen im Durchschnitt weniger Taschengeld bekommen, dagegen aber mehr Hausarbeit leisten müssen als ihre Brüder. Zudem hören Mädchen häufiger Kommentare zu ihrem Aussehen und werden öfter als Jungen Opfer von Übergriffen“, sagte von der Lippe.

Positiv für das Selbstbewusstsein

Dass die gezielte Arbeit mit Mädchen positive Auswirkungen auf das Selbstbild und den Lebensweg haben kann, zeigte ein Dokumentarfilm, der auch als Impulsgeber für das künftige Projekt in Brandenburg diente. Die Filmemacherinnen Tille Ganz und Tina Kuhne haben sich darin mit der Geschichte der Mädchenarbeit im Land Brandenburg beschäftigt.

Zu Beginn der 1990er-Jahre gab es viele Projekte. „Es waren um die 70, inzwischen ist diese Zahl brandenburgweit auf fünf feste Standorte zusammengeschrumpft“, erklärte Lisa Schug, die für das Feministische Archiv Berlin die Recherchen unterstützt hat. Gehalten haben sich nur die Treffpunkte in Potsdam, Schwedt, Teltow, Cottbus und Lauchhammer, weil woanders die Finanzierung gestoppt wurde.

Einladung an alle Mädchen

Die Sozialpädagoginnen aus den bestehenden Treffpunkten berichteten von den Anfängen. „Den Begriff Mädchenarbeit hat es ja in der DDR nicht gegeben, aber nach dem Vorbild der westlichen Bundesländer konnten wir uns nicht orientieren, denn nach der Wende hatten wir ganz andere Probleme.“

Ellen Fehlow, die erste Leiterin des Mädchentreffs in Schwedt erinnerte sich: „Viele Eltern wurden arbeitslos, die Stadt schrumpfte durch Wegzug, manche Kinder haben aus dem Schulfenster zusehen müssen, wie ihr alter Wohnblock abgerissen wurde, Nachmittags-AGs gab es plötzlich nicht mehr, die Kinder und Jugendlichen standen auf der Straße.“

Orte für die sinnvolle Freizeitgestaltung

Mädchentreffs waren dagegen Orte, um auf andere Gedanken zu kommen und die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Im Fokus standen dort Projekte wie Berufsorientierung, Gesundheitsthemen, die Auseinandersetzung mit Rassismus und Gewalt und vieles mehr. Die Mädchen haben zusammen künstlerische Ideen umgesetzt, sind auch mal für besondere Projekte verreist.

Wie sich der Mädchentreff in Brandenburg entwickeln wird, welche Themen dort gesetzt werden, hängt ganz von den Besucherinnen ab. Es soll ein inklusives Projekt sein, das alle Mädchen einbezieht, unabhängig von sexueller Orientierung, Migrationshintergrund oder Behinderung. „Vor allem werden die Jugendlichen von Anfang an in alles involviert sein und das beginnt schon bei der Gestaltung der Räume für den Treff“, verspricht Köppe.

Von Christine Lummert