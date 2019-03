Brandenburg/H

Ein 58-Jähriger hat am Sonntagabend auf ziemlich derbe Art seinen Frust an einer Bushaltestelle ausgelassen. In der Göttiner Straße schlug der Mann dermaßen heftig auf eine Scheibe des Wartenhäuschen ein, dass das dicke Glas zerbrach.

Eine Zeugin beobachtete das und rief die Polizei. Die Beamten versuchten den Mann, der im Vollrausch (Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille) war, zu bremsen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 58-Jährige beleidigte die Polizeibeamten und wurde immer aggressiver. Er versuchte, nach den Beamten zu schlagen. Die Polizisten fixierten und nahmen ihn ins Gewahrsam.

Als er wieder ausgenüchtert war, durfte der Mann wieder gehen. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ