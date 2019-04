Brandenburg/H

Weil sein Vater zu Hause frei drehte, hat ein Jugendlicher am Dienstagabend die Polizei gerufen. Hintergrund war eine Auseinandersetzung seiner Eltern in ihrer Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Allee in Hohenstücken, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Herbeieilende Beamte konnten die Erwachsenen trennen. Den Ermittlern zufolge war der Vater, ein 53-jähriger Mann russischer Herkunft, erheblich betrunken und mit seiner Ehefrau in einen Streit geraten.

Mann darf Wohnung nicht mehr betreten

Bei dieser Auseinandersetzung haben die Frau und der jugendliche Sohn leichte Verletzungen erlitten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und verwiesen den Mann für mehrere Tage der Wohnung.

Das ließ sich der 53-Jährige nicht gefallen. Er widersetzte sich der Polizei, indem er versuchte, die Beamten mit einem Kopfstoß und Tritten zu verletzen. Die Beamten konnten die Angriffe abwehren und den Mann in Gewahrsam nehmen.

Nun hat der Mann auch noch eine Strafanzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.

Von MAZ