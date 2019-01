Brandenburg/H

Ein 44-Jähriger Mann hat am Mittwoch in der Altstadt von Brandenburg an der Havel seine Ex-Freundin attackiert und sie dabei so stark gewürgt, dass die Frau in Ohnmacht fiel. Der Mann trat morgens um 7 Uhr mit 1,37 Promille Alkohol im Blut die Tür seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein.

Täter muss in Ausnüchterungszelle und bekommt Wohnungsverbot

Im folgenden Streit würgte er die 28-Jährige so stark am Hals, dass diese benommen zusammensackte. Sie musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen.

Er erhielt ein Verbot, die Wohnung seiner Ex-Freundin erneut zu betreten. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von MAZ