Brandenburg/H

Die Autos sollen bald autonom fahren, aber wenn gehörlose Menschen einen Notruf absetzen wollen, müssen sie das immer noch per Fax tun. „Das es diesen Zustand im digitalen Zeitalter noch gibt, hat mich geschockt“, sagt Manuel Eckert.

Der 36-Jährige ist als Informatiker vom Fach und konnte deshalb bei der Entwicklung des Projekts „Notruf Plus“ entscheidend mithelfen. Entstanden ist eine App, die es künftig Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglichen soll, barrierefrei einen Direktnotruf in Echtzeit an die örtliche Leitstelle zu senden.

Akademischer Mitarbeiter an der THB

Ausgezeichnet wurde der akademische Mitarbeiter der Technischen Hochschule Brandenburg für sein Engagement jetzt als Ehrenamtler des Monats im Land Brandenburg von Staatssekretär Martin Gorholt, dem Chef der Staatskanzlei.

„Bereits seit 2007 würdigen wir mit dieser Anerkennung Projekte mit Vorbildfunktion und vor allem die Menschen, die dahinter stehen“, sagt Gorholt, der sich nicht nur über die umfangreiche und gesellschaftsdienliche Arbeit freute, die Manuel Eckert in seiner Freizeit geleistet hat. „Es ist auch schön, dass sie als waschechter Brandenburger in der Stadt geblieben sind und hier mit ihrer Familie die Zukunft planen.“

Zusammenarbeit mit der Leitstelle Brandenburg

Weitere Schritte in der Entwicklung der Notruf-App stehen noch an. „Seit August 2017 läuft die Erprobung der App als Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Leitstelle in der Stadt Brandenburg“, sagt Eckert.

Präzise GPS-Ortung, Sprachsteuerung, Chat-Funktion, die automatische Übermittlung von wichtigen Daten haben sich in der Erprobungsphase, an der Menschen mit Handicap teilnehmen, als sehr hilfreich erwiesen.

Wann die App von einem größeren Kreis genutzt werden kann, ist auch eine Entscheidung der Politik. Der Nutzen wäre mit Blick auf die Anfahrtszeiten der Rettungskräfte enorm. „Mit einer GPS-Ortung weiß man sofort, woher der Notruf kommt. Das ist enorm wichtig, denn im Notfall zählt jede Minute bei der Rettung“, sagt Eckert.

Von Christine Lummert