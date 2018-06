Brandenburg/H

Von allen vier Seiten wird der Marienberg in wenigen Wochen begehbar sein. Den West-Zugang über den Triglafweg gab es schon immer, der Südaufgang vom Rosenhag aus sowie der Nordaufgang von der Willi-Sänger-Straße aus wurden im Vorfeld der Bundesgartenschau 2015 hergerichtet beziehungsweise komplett erneuert. Das Herrichten des Ostaufganges von der Bergstraße aus durch den Mariengrund scheiterte damals, weil die Stadt dies selbst finanzieren sollte, eine Förderung blieb versagt.

Auch mit dem Rollator auf den Berg

Jetzt werden die Pläne doch noch umgesetzt, aus städtischen Mitteln und mit Hilfe eines privaten Investors. Zwar soll es nicht mehr so nobel sein, wie zur Buga geplant – mit einer Poetensteig genannten Hängebrücke über den Grund – doch immerhin soll es einen begehbaren Weg geben. „Es wird dann möglich sein, auch für die Bewohner dieses Hauses, selbst mit einem Rollator oder Rollstuhl zum Marienberg zu gelangen“, hatte Investor Gernot Schäfenacker erst vor wenigen Tagen zur Eröffnung des „Hauses am Mariengrund“ in der Bergstraße gesagt.

„Seit 2017 ist durch den Neubau des Seniorenpflegeheimes Bergstraße eine neue Situation für die Stadt Brandenburg an der Havel entstanden“, sagt Verwaltungssprecher Jan Penkawa auf MAZ-Anfrage. Das Seniorenpflegeheim benutze zur Erreichung ihrer nördlichen gelegenen Innenhöfe ein Teilstück des öffentlichen Weges vom Mariengrund. „Da der gesamte Weg nicht mehr verkehrssicher ist und somit eine Zuwegung auszuschließen wäre, konnte eine Einigung mit dem Bauherrn des Seniorenpflegeheimes erzielt werden. Er wird den für die Einrichtung wichtigsten öffentlichen Teilabschnitt des Weges bis zum ersten Innenhof in Eigenregie finanzieren und neu bauen.“

Der Weg bleibt öffentlich

Der Weg werde öffentlich bleiben und per Vertragsvereinbarung durch das Seniorenpflegeheim beziehungsweise deren beauftragte Dritten als Zuwegung für Notarzt, Krankentransporte beziehungsweise Anlieferungen genutzt werden. Auf Höhe des zweiten Innenhofs soll der öffentliche Weg als Sammelplatz im Gefahrenfall vom Seniorenpflegeheim genutzt werden.

Die Stadt wird die Arbeiten dann weiterführen lassen, die beauftragte Firma soll 510 Quadratmeter alten Asphaltweg herausnehmen und entsorgen und dann 525 Quadratmeter farbig asphaltierten Weg bauen und alle Nebenarbeiten erledigen wie das Glätten der Bankette und das Ausgleichen von seitlichen „Stufen“. Farbig heißt in dem Fall, dass es ein ähnlicher Gelbton wird wie die meisten Asphaltwege auf dem Marienberg bereits angelegt sind. Der Auftrag im Wert von 128 321,75 Euro für den städtischen Anteil ist bereits vergeben. Die Kommune bezahlt das aus eigener Tasche, es gibt auch diesmal keine Fördermittel. Wahrscheinlich war auch die Zeit zu knapp, die Stadt wollte die Chance nutzen, die sich mit dem Heimbau ergab.

Alle Arbeiten mit Investor abgestimmt

„Wir haben den Bauablauf und das Leistungsverzeichnis für unseren Teil eng mit dem Bauherrn des privat zu errichtenden Abschnitts abgestimmt, damit die Arbeiten zügig erledigt werden können und es am Ende für alle ein schöner Weg wird“, sagt Penkawa.

Kultiviert und genutzt wurde der Mariengrund bereits vor fast 200 Jahren. Johann Gottfried Bröse (1786–1849) war Schornsteinfegermeister und Stadtrat in Brandenburg an der Havel. Er hatte ein Faible für Parks und Promenaden. So engagierte er sich beispielsweise für den Marienberg – er ließ 1830 eine verwilderte Maulbeerpflanzung im Mariengrund kultivieren und begann 1846 mit dem Bepflanzen der Bergkuppe, er legte Wege und Treppen an. Allerdings rankten sich schon viel früher Sagen und Geschichten um das kleine Tal, oder besser gesagt um die Mulde. So soll der Teufel die Glocke der Marienkirche hier verloren haben. Beim Herunterfallen der gestohlenen Glocke soll diesen Abdruck hinterlassen haben.

Eine andere Sage berichtet von einer jungen Riesin, die beim Überqueren des Beetzsees immer ein wenig zu kurz trat und nasse Füße Bekam. Da ging sie nach dem Marienberg, nahm eine Schürze voll Sand und schüttete sie dort, wo jetzt der Hünensteg sich befindet, in den See. Von der Spitze der so geschaffenen Landzunge aus trat ihr Fuß ohne Mühe an das jenseitige Ufer hinüber. Die Stelle aber, wo sie die Schürze voll Sand genommen, ist der Mariengrund am Fuße des Marienberges.

Und künftigen Spaziergänger werden beim Durchqueren des wildromantischen Zuganges wohl noch weitere Geschichten einfallen.

Von André Wirsing