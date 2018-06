Brandenburg/H

„Ich bin noch dunkel“, meldet sich eine Schülerin zu Wort, nachdem Lehrer Ronny Behnke die Aufgaben für die aktuelle Mathestunde angesagt hat. Seitdem die 5c der Luckenberger Schule eine Laptop-Klasse geworden ist, hat sich das Vokabular und das Verhalten der Kinder ein bisschen verändert.

Da wird oft nicht mehr nach der richtigen Seite im Buch gefragt oder minutenlang nach dem passenden Heft gekramt, um das Unvermeidliche hinauszuzögern. Im Gegenteil, sobald der eigene Laptop nicht das macht was er soll, wird sofort beim zuständigen Lehrer um Hilfe gebeten.

„Ich bin noch dunkel“ bedeutet dann einfach, dass der Bildschirm des Laptops noch nichts anzeigt. Kein Problem für Lehrer Behnke. Mit ein paar Klicks auf seinem eigenen Rechner ist der kleine Aussetzer behoben und alle können loslegen.

Der Weg zum Modellprojekt Im November 2016 startete die Umsetzung des Pilotprojekts Laptopklasse mit ersten Gesprächen zwischen Schulleitung und Lehrerkollegium. Seit Februar 2017 waren die Eltern der beteiligten Schüler in die Planung des Laptop-Projekts involviert und konnten mitbestimmen, wie die Arbeit an den Rechnern gestaltet wird. Im Herbst 2017 gingen die Initiatoren des Pilotprojekts auf Sponsorensuche, um die nötigen Rechner für die Schüler anschaffen zu können. Mit Hilfe der Stadt wurden im Januar 2018 die Laptops für den Unterricht vorbereitet und das Wlan-Netz der Schule erweitert. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres arbeitet jeder Schüler der 5c in einigen Fächern mit seinem eigenen Laptop.

„Wir merken ganz deutlich, dass die Kinder motivierter sind, wenn sie an ihren Laptops sitzen und fleißiger arbeiten“, erklärt Ronny Behnke, der seit 2015 an der Luckenberger Schule unterrichtet. Zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter Heiko Nachtigall hat der Klassenlehrer der 5c intensiv an der Einrichtung der Laptopklasse gearbeitet.

„Im November 2016 gab es die ersten schulinternen Gespräche zu diesem Projekt, dass in der Stadt Brandenburg einmalig ist“, berichtet Schulleiterin Elgin Belz. Medienkompetenz ist das große Schlagwort, das auch im Unterricht an Grundschulen immer mehr Raum einnimmt. Das heißt nicht nur den Computer als wichtiges Arbeitsgerät zu beherrschen, sondern auch die Informationen filtern zu können, die täglich aus dem Internet fluten.

Die 5c der Luckenberger Schule ist seit einem halben Jahr eine Laptopklasse. Quelle: Christine Lummert

„Die Eltern waren von der Grundidee gleich begeistert und zusammen haben wir einige Grundsätze festgelegt, wie die Schüler mit den Laptops arbeiten sollen“, erklärt Belz. So werden alle Mitschriften weiterhin ganz klassisch in den Schulheften erledigt. Tests oder großen Arbeiten finden ebenfalls nicht am Laptop statt und alle Spiele sind von den Rechnern verbannt.

Um das Pilotprojekt, das auch vom Schulamt unterstützt wird, wirklich anschieben zu können, mussten Sponsoren mithelfen. „Wir benötigten 19 völlig baugleiche Laptops – elf der Rechner konnten wir über verschiedene Firmen aus Brandenburg anschaffen, während die übrigen von den Eltern finanziert wurden“, erklärt Behnke.

Die Stadt hat sich um den Ausbau des Wlan-Netzes in der Schule gekümmert, sonst würde das aufwendige Laptop-Projekt nicht funktionieren. Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres sind die Kinder der 5c jetzt in Aktion und die Begeisterung ist geblieben.

Die Schulleiterin der Luckenberger Schule Elgin Belz. Quelle: Christine Lummert

Das Arbeiten mit einem Open-Office-Schreibprogramm, das Erstellen von Präsentationen und Internetrecherchen gehören inzwischen zum Standard für die Schüler. „In Mathe, Musik und LER arbeiten wir oft mit den Laptops“, sagt die zehnjährige Haylee Ujma.

Im nächsten Schuljahr soll die Nutzung möglichst auf alle weiteren Fächer ausgeweitet werden. Das Beherrschen weiterer Anwendungen, wie etwa die Erstellung von Tabellenkalkulationen oder die Kreation eines eigenen Kunstwerks am Laptop sollen folgen. „In einer Arbeitsgemeinschaft machen die Schüler schon jetzt erste Programmierversuche und das Zehn-Finger-Schreiben auf der Tastatur wird geübt“, sagt Behnke.

Das gefällt der zehnjährigen Emma Güttler ganz besonders. „Wenn man sich am Computer mal vertippt, kann das ganz schnell berichtigt werden und zwar ohne Tintenkiller.“

Ob das Pilotprojekt schließlich auf andere Klassen der Luckenberger Schule ausgeweitet wird, hängt vor allem auch an der Finanzierung weiterer Laptops. „Es würde sich lohnen, denn das Feedback ist allen beteiligten Schülern, Eltern und Lehrern positiv“, sagt Schulleiterin Belz.

Von Christine Lummert