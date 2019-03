Brandenburg/H

Der Brandenburger Chefarzt Markus Deckert (54) ist neuer Dekan der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB). In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die private Hochschule mit den beiden Ausbildungsstandorten Neuruppin und Brandenburg/Havel gründlich umorganisiert.

Zugleich rumort es hinter den Kulissen. Der Stellenwert der Forschung an der Ausbildungsstätte für Ärzte im Land Brandenburg ist umstritten. Außerdem heißt es, die Investitionsbereitschaft der Hauptgesellschafter sei ungleich verteilt.

Bis zum Jahreswechsel konzentrierte sich die MHB auf die Ausbildung des Ärztenachwuchses für das Land Brandenburg. In der privat organisierten Struktur gab es kaum Raum für staatliche Förderung. Das haben die Medizinhochschule und die Landespolitiker geändert.

Auf Initiative der Landesregierung hat die Hochschule zusammen mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und der Universität Potsdam eine Fakultät für Gesundheitswissenschaften gegründet mit Sitz und Räumen in Potsdam. Sie soll staatlich gefördert die gesundheitliche Versorgung der Menschen im Land Brandenburg dauerhaft sichern und verbessern.

Dafür bezahlt das Land 16 Professorenstellen, vier davon an der MHB, die an der neuen Fakultät das Fachgebiet Medizin abdeckt. Verteilt über vier Jahre kann die MHB mit einem Zuschuss von 6,4 Millionen Euro aus der Landeskasse rechnen. Die neue Fakultät führt auch dazu, dass an der MHB Absolventen künftig zum Dr. med. promoviert werden können.

Den neuen Rahmenbedingungen hat die MHB im Januar mit einer neuen Grundordnung ihre Organisationsstruktur angepasst. Edmund Neugebauer, der zuvor als Dekan an der Spitze stand, ist nun Präsident und damit akademischer Geschäftsführer der Hochschule.

Aufteilung der Forschungsgebiete Die drei Kliniken im Land, welche die Medizinische Hochschule Brandenburg maßgeblich finanzieren, haben die Forschungsschwerpunkte untereinander aufgeteilt. Die krankheitsorientierte Forschung findet vor allem in Brandenburg/Havel statt, erklärt Dekan Markus Deckert. Die patientenorientierte klinische Forschung ist Sache der Neuruppiner. Die versorgungsorientierte Forschung wird vor allem in Bernau betrieben. Sie nimmt zum Beispiel in den Blick, was in Krankenhäusern und Arztpraxen geschieht. Die MHB hat erst einen von zwei Prodekanen gewählt: Karsten-Henrich Weylandt aus Neuruppin. Übe die zweite Position, womöglich eine Prodekanin, soll am Montag entschieden werden.

Den kaufmännischen Part als Geschäftsführer übernimmt nun als Kanzler Martin Pangritz aus Neuruppin. Der Posten des Vizepräsidenten ist noch vakant.

Der erweiterte Führungskreis ist noch nicht komplett. Der Fakultätstag als höchstes Beschlussgremium hat in der vergangenen Woche Markus Deckert zum Dekan der MHB gewählt, der somit die fachliche Gesamtverantwortung für die Ärzteausbildung übernimmt.

Deckert ist Chefarzt am städtischen Klinikum Brandenburg/Havel und leitet dort das Onkologische Zentrum. „Ich bin von vielen Seiten gefragt worden, ob ich kandidiere“, berichtet der neue Dekan, der bei der Abstimmung am Donnerstag die meisten Stimmen erhielt.

Ganz ohne Vorgeschichte ist diese Wahl nicht. Als kommissarischer Dekan firmiert auf der Internetseite noch immer Professor Gerhard Danzer aus Neuruppin, der aktuell nicht zu erreichen ist.

Von Danzer ist bekannt, dass er bestimmte Auffassungen des Präsidenten zur Forschungsfinanzierung an der MHB nicht teilt. Der bisherige Prodekan für Studium und Lehre kandidierte daher nicht als Dekan, obwohl er vorgeschlagen war.

Dahinter steht einerseits der Wille zu einem Neustart mit einem neuen Team, andererseits eine Art Richtungsstreit über den Stellenwert der Forschung an der privaten Hochschule.

Für manche Beteiligte ist die Forschung an der MHB eher ein Beiwerk der Medizinerausbildung, Spötter sprechen von „Sparforschung“. Für andere gehört die Forschungsarbeit zentral und gleichberechtigt zu den Aufgaben der MHB.

Dafür steht zum Beispiel René Mantke, Chefchirurg im Brandenburger Klinikum und bisher Prodekan für Forschung und Wissenschaft. Mantke hat für diese Position nicht wieder kandidiert, nach vollendeter Aufbauarbeit im Bereich Forschung widmet er sich stärker der Profilbildung der neuen staatlich geförderten Fakultät für Gesundheitswissenschaften.

Etwas undurchsichtig sind die Konflikte unter den Trägern der Medizinhochschule, zu denen maßgeblich die drei Kliniken in Brandenburg/Havel, Neuruppin und Bernau gehören.

In der Vergangenheit fühlten sich die Brandenburger wiederholt dominiert von den Neuruppinern, die in der Summe die meisten Anteile an der MHB haben. Brandenburgs Klinikum-Geschäftsführerin Gabriele Wolter äußert sich zu dem Thema nicht mehr.

Das städtische Klinikum in Brandenburg/Havel hat zuletzt in ein 20 Millionen Euro teures Laborgebäude in der Hochstraße investiert und vermietet eine Etage an Forscher der MHB. Die Ruppiner Kliniken sanieren für rund sieben Millionen Euro den ehemaligen Maßregelvollzug auf ihrem Gelände für die Medizinische Hochschule.

Von Jürgen Lauterbach