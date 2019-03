Brandenburg/H

Einmal als Meerjungfrau ganz elegant durchs Wasser gleiten – das geht jetzt auch im Brandenburger Marienbad. Die siebenjährige Alina Blank hat schon lange darauf gewartet. Bisher musste die kleine Nixe aus Bensdorf für einen professionellen Meerjungfrauen-Kurs mit ihrer Familie immer bis nach Potsdam fahren. Die eigene Flosse kann das wasserverliebte Mädchen ab sofort aber auch im Marienbad anlegen.

Zur Galerie Eine Kombination aus Ästhetik und sportlichem Anspruch vereint sich beim Schwimmen als Meerjungfrau oder Meermann. Im Brandenburger Marienbad finden jetzt einmal im Monat Kurse statt.

„Mit dem Meerjungfrauen-Schwimmen erweitern wir unser Angebot und die ersten beiden Kurse sind schon ausgebucht“, sagt Guido Schütz, Marketingleiter des Marienbads. Einmal im Monat ist Trainerin Sandra Völzer mit ihrer Meerjungfrauen-Schule jetzt dort zu Gast. Für absolute Neueinsteiger hat die ausgebildete Rettungsschwimmerin und Taucherin eine Auswahl knallbunter Monoflossen dabei, mit denen sich jeder ganz schnell in eine Wassernixe verwandeln kann.

Als kleiner Meermann unter Wasser

„Unser Angebot richtet sich keineswegs nur an Mädchen“, sagt Völzer. Die waren bei der Premiere im Marienbad zwar eindeutig in der Überzahl. Der siebenjährige Aaron-Samuel Bernitt aus Pritzerbe tauchte aber ganz stolz als Meermann durch das Wasser. „Mein Sohn ist ein großer Fan einer Meerjungfrauen-Fernsehserie, in der allerdings auch zwei Meermänner vorkommen“, erklärt Brit Bernitt die Begeisterung des Jungen, der bereits seit zwei Jahren beim ASC Brandenburg im Schwimmtraining ist.

Dieselbe Inspiration für das Meerjungfrauen-Dasein hatten auch die 10-jährigen Brandenburger Nixen Chanel Wolter und Marlene Dummann und zudem die nötigen Voraussetzungen. „Das Schwimmabzeichen in Bronze ist Grundlage für den Meerjungfrauen-Kurs“, sagt Sandra Völzer. Ganz aufmerksam verfolgten Chanel und Marlene zusammen mit den übrigen Kursteilnehmern die Tipps der Trainerin.

Auf Tauchstation mit der ganzen Familie

Mit ein bisschen Trockentraining am Beckenrand ging es los. Schließlich bewegen sich Meerjungfrauen anders als Fische durch das Wasser. Der ganze Körper vollführt von den Fingerspitzen bis zur Flosse eine Wellenbewegung, die erst einmal geübt werden muss.

Der kleine Meermann und die Wassernixen hatten den Dreh aber schnell raus. Immer wieder tauchten sie ab und zogen erst über Wasser und dann natürlich unter Wasser ihre Bahnen. Steigerungspotenzial gibt es immer. „Die heutigen Kursteilnehmer sind ganz fit“, freute sich Sandra Völzer und platzierte gleich einen Ring unter der Wasseroberfläche, der von allen elegant durchtaucht wurde. Am Beckenrand zückten Eltern und Großeltern immer wieder ihre Handys, um den Wasserspaß der Kinder im Bild festzuhalten.

„Das Meerjungfrauenschwimmen ist aber durchaus als gemeinsames Hobby geeignet und in einigen Kursen haben die Eltern gleich mitgemacht“, sagte Völzer. „Passende Flossen für die Väter, deren Lieblingsfarbe nicht rosa ist, habe ich auch immer dabei.“ Das kurzfristige Angebot nahm Robert Blank dankend an und ging zusammen mit Tochter Alina als Meermann auf Tauchstation.

Von Christine Lummert