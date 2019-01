Brandenburg/H

Nach den Jahren des Sparens wird nun wieder das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Um fast sieben Millionen Euro steigen in diesem Jahr die Personalkosten im Rathaus gegenüber 2018. Waren es im Vorjahr noch 58,8 Millionen Euro Personalkosten, sind es nun 65,6 Millionen Euro. Im nächsten Jahr wird bereits an der 70-Millionen-Marke gekratzt, die dann 2021 überschritten wird.

Das geht aus dem Haushaltsplanentwurf für den Doppel-Etat 2019/2020 hervor, der nach Willen der Rathausspitze am 27. Februar beschlossen werden soll.

Die größten Sprünge gibt es bei den Gehältern der tariflich Beschäftigten von 31,7 auf 33,6 Millionen Euro sowie bei den Pensionsrückstellungen von 2,6 auf 4,1 Millionen Euro. Das Budget für Personalausgaben setzt sich aus den Dienstbezügen, Arbeitgeberanteilen für Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte, beziehungsweise den Beihilfen und den Beiträgen zur Versorgungskasse für die Beamten zusammen.

Die Planung für die tariflich Beschäftigten erfolgt unter Berücksichtigung der Erhöhungen ab 1. April 2019 um 3,09 Prozent ab 1. März 2020 um 1,06 Prozent und einer angenommenen Erhöhung ab 1. September um 3 Prozent. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung seit Jahresbeginn um drei Prozent und ab Anfang 2020 um zwei Prozent angenommen.

Eine Kennziffer, um die Personalausgaben auch mit anderen Kommunen oder Landkreisen vergleichen zu können, ist die so genannte Personalintensität. Das ist der prozentuale Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Verwaltung. Diese Kennziffer steigt von 21 auf 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und wird 2022 schon bei 24 Prozent liegen.

Diese und andere Kennzahlen gibt es nun erstmals nicht nur in einem Haushaltsplan zu lesen, der als einfache Druckvorlage ins Internet gestellt wurde. Vielmehr kann sich jetzt jedermann über alle städtischen Finanzen in einem interaktiven Haushalt informieren. Der ist zu finden unter www.stadt-brandenburg.de/rathaus/kommunale-finanzen/. In einer übersichtlichen Form wird das Zahlenmaterial zusätzlich grafisch aufbereitet. Zudem bietet die Vergleichsdatenbank der IKVS die Möglichkeit verschiedenste Kennzahlen auszuwerten. IKVS steht für Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH, sie zählt 600 Kommunalverwaltungen in 15 Bundesländern zu ihren Kunden.

Von André Wirsing