Brandenburg/H

Mehr Geld für den Straßenbau, für Spielplätze oder für die Wredow’sche Zeichenschule. Die Marathonsitzung dürfte sich gelohnt haben: Mehr als 20 Änderungsanträge zum aktuellen Haushaltsplanentwurf für 2019/20 hat der Hauptausschuss am Montagabend behandelt. Am Ende wurde der Etatentwurf in Gänze ohne Gegenstimmen bei wenigen Enthaltungen zum Beschluss durch die Stadtverordneten am 27. März empfohlen.

Norbert Langerwisch von den Freien Wählern hat den Hauptausschus geleitet. Quelle: JACQUELINE STEINER

So fand beispielsweise ein Antrag von CDU und Freien Wählern eine Mehrheit, das Budget für Straßenunterhaltung um 300.000 Euro zu erhöhen. Dafür könnten die Fugensanierung an der Gollwitzer Schlossallee, das Sanieren des zweiten Abschnitts der Friedrichshafener Straße sowie Reparaturen an zahlreichen Geh- und Radwegen realisiert werden.

Um 25.000 Euro erhöht wird der Zuschuss für den Fontane-Klub als sozio-kulturelle Einrichtung.

Ein Antrag der Linken wurde von der CDU modifiziert: Ursprünglich ging es darum, einen modernen Spielplatz für alle Altersgruppen im Stadtteil Hohenstücken zu bauen, die vorhandenen sind im beklagenswerten Zustand. Ein großer Vermieter wolle sich sogar an den Kosten beteiligen. Nun soll die Verwaltung alle Spielplätze der Stadt untersuchen und aufzeigen, wo der Erneuerungsbedarf am größten ist. Dafür hat die Verwaltung bis zum Herbst Zeit, Oberbürgermeister Steffen Scheller hat aber zugesagt, dass die Verwaltung dies noch im Frühjahr schafft.

Wundersamerweise hat auch ein bündnisgrüner Antrag eine Mehrheit bekommen. „In der Stadt Brandenburg soll an allen verkaufsoffenen Sonntagen ein kostenfreier Nahverkehr im Stadtgebiet Brandenburg angeboten werden.“ Das gelte auch für die Einkaufssonntage in der Adventszeit. Die Zuschüsse für die Verkehrsbetriebe würden daher um bis zu 29.000 Euro erhöht. Staunen nach der Abstimmung über das „versehentliche“ Passierenlassen dieses Antrags. Die Fraktionen sollen sich aber dem Vernehmen nach darauf geeinigt haben, in der SVV genauso abzustimmen.

Einmütige Zustimmung gab es auch für einen ausgewählten Linken-Antrag. Der Zuschuss für die Wredow’sche Zeichenschule wird von 38.400 auf 102.000 Euro um sagenhafte 63.600 Euro erhöht. Die zusätzlichen Mittel sind ausschließlich für das Projekt zur Erfassung, Inventarisierung und Digitalisierung des Gesamtkonvoluts des Bildhauers Professor August Julius Wredow zu verwenden.

Die SPD will zusätzliche Mittel für das Installieren einer Beleuchtung auf den Pendlerparkplätzen beiderseits der Bauhofstraße an der Otto-Sidow-Straße. Der Antrag fand keine Mehrheit, Scheller sichert aber zu, dass derzeit die Tiefbauverwaltung an einer Lösung arbeite, die gegebenenfalls nur temporär ist. Eine ordentliche Investition darf die Stadt nicht ausweisen, weil es sich um keine offiziellen und ausgewiesenen Parkplätze handelt, für die die Kommune eine Verkehrssicherungspflicht hätte. Also wird man sich mit der Bürokratie-Krücke der „Unterhaltung“ behelfen und ein paar temporäre Leuchten hinstellen.

Etliche Anträge wurden komplett verworfen, etwa zu einer museumspädagogischen Stelle fürs Industriemuseum, dazu bedürfe es eines schlüssigen Konzepts für die Zukunft, auch gibt es nicht mehr Geld an die Bas fürs Unterhalten des Slawendorfes.

Von André Wirsing