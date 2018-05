Brandenburg/H

Die Doppelstreifen von Polizei und Ordnungsamt werden nach jahrelanger Pause wiederbelebt.

Auf Einladung von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) haben die Fraktionsspitzen der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit dem Leiter der Polizeiinspektion Mathias Tänzer und dem Ordnungsbeigeordneten Michael Brandt (CDU) Möglichkeiten der verstärkten Zusammenarbeit besprochen und konkrete Maßnahmen festgelegt.

Fieberhafte Suche nach den Schlägern

Anlass war der Angriff auf zwei Jugendliche am 13. April in der Nähe des Hauptbahnhofes sowie weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Raum. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Seit 2009 gemeinsames Sicherheitszentrum Die Zahl der in Brandenburg an der Havel registrierten Straftaten ging im Vergleich zu den Vorjahren mit mehr als 1000 Straftaten weniger erheblich zurück. Dennoch weicht das subjektive Empfinden von Sicherheit auch in dieser Stadt von der objektiven Sicherheitslage ab. 2009 wurde das auch „Stadtwache“ genannte gemeinsame Sicherheitszentrum von Polizei und Ordnungsamt eröffnet. 14 Mitarbeiter waren damals dort beschäftigt. Mit so genannten Citystreifen von Polizei und Ordnungsamt gab es erste Versuche, die öffentliche Präsenz und Wahrnehmung zu erhöhen.

Erste konkrete Maßnahmen wurden vereinbart. Selbstverständlich dürfte sein, dass die bereits nach dem 13. April ergriffenen polizeilichen Maßnahmen fortgesetzt werden. Ziel bleibe das Ermitteln der Täter, das Verhindern weiterer Straftaten und die höhere Präsenz im öffentlichen Raum.

Polizei- und Ordnungsrecht vereinigt

Zudem soll die gemeinsame Streifentätigkeit von Polizei und Ordnungsamt intensiviert werden. Auch hier soll mehr „Ordnungsmacht“ im Stadtbild sichtbar sein. „Der Vorteil der gemeinsamen Streifen ist, dass wir unsere Außendienstmitarbeiter nicht gesondert schulen müssen. Die Polizei hat ihre Eingriffsmöglichkeiten und wir unsere Befugnisse. So ist das gesamte Polizei- und Ordnungsrecht beisammen.“ Zudem könne man die Zahl der Streifen auf diese Weise faktisch verdoppeln, weil jeweils ein Polizist und ein Außendienstler ein Streifenpaar bilden. In seinem Ressort hat Brandt dazu am Mittwoch die ersten Gespräche geführt. Ziel ist es, besonders in den schönen Jahreszeiten in den Abendstunden besonders an Freitagen und Sonnabenden auf Streife zu gehen. Gezielt werden auch Trefforte von Jugendlichen – etwa der Uferpark Näthewinde oder der Packhof – bestreift werden.

Wachschutz im Flüchtlingsheim

Die Stadt ergreift zudem Maßnahmen, um Polizei zu entlasten. Insbesondere soll in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Asylsuchende verstärkt Wachschutz eingesetzt werden. Dieser soll die Hausordnung durchsetzen sowie Ordnung und Sicherheit gewährleisten, damit nicht bei jeder Auseinandersetzung die Polizei gerufen werden muss.

Ausländer ohne Bleibeperspektive, abgelehnte Asylbewerber sowie zur Ausreise verpflichtete Menschen sollen grundsätzlich aus den Verbundwohnungen in die Gemeinschaftsunterkünfte zurückgeführt werden. Für die Zukunft sollen nur noch Personen mit gesicherter Bleibeperspektive in den Verbundwohnungen bleiben. Dazu Familien und Menschen, bei denen die Unterbringung aufgrund ihrer grundsexuellen Orientierung, ihres Glaubens problematisch erscheint. Damit nehme man den Ausreisepflichtigen Rückzugsräumen, die beispielsweise zur Vorbereitung strafbarer Handlungen dienen. Zudem finde man die Menschen besser, deren Ausreise oder Abschiebung ansteht. Das sei mit dem Sozialbeigeordneten Wolfgang Erlebach (Linke) so vereinbart.

Nicht zuletzt will die Stadt sich mehr anstrengen bei der Müll- und Graffitibeseitigung.

Scheller erklärt zu den Maßnahmen: „Die schnelle Reaktion ist auch Ausdruck der guten Zusammenarbeit mit unserer Polizei vor Ort. Neben den Aktivitäten der Polizei werden wir als Stadt in dem abgestimmten Maßnahmenkatalog unsere Präsenz in Sicherheitsfragen erhöhen.“

Von André Wirsing