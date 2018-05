Brandenburg/H

Was bedeutet es, wenn die Kinder von Berufstätigen zehn Stunden in der Kita bleiben sollten, das Land den Freien Trägern aber nur Personalkosten für 7,5 Stunden erstattet? Das bekommen viele Mütter und Väter an diesem Freitag zu spüren, wenn einige Kindertagesstätten nach exakt siebeneinhalb Stunden – also in der Regel um 13.30 Uhr – ihren Dienst einstellen und die Kinder bis dahin abgeholt sein müssen.

Viel Verständnis bei den Eltern

Die Sozial-Service gGmbH der Arbeiterwohlfahrt verfährt so mit ihren drei Kitas „Knirpsentreff am Berg“, „Spatzenhaus „ und „Weltentdecker“. „Wir fordern die Landesregierung auf, die Finanzierung des Personals für längere Betreuungszeiten endlich im Kitagesetz zu verankern“, sagt Awo-Geschäftsführerin Natalia Zizmann. Sie habe die Eltern zum Ende der Vorwoche informiert, sei dort auf viel Verständnis gestoßen, ebenso bei verschiedenen Diskussionen im Internet.

Andere Träger wie der Wir e.V. oder die Sankt-Katharinen-Gemeinde schlössen sich dem landesweiten Protesttag an – weitere Aktionen nicht ausgeschlossen. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Am 30. Mai will der Brandenburger Landtag das beitragsfreie letzte Kita-Jahr beschließen und dafür knapp 42 Millionen Euro bereitstellen. Doch die Verbände der kommunalen und freien Träger plagen ganz andere Sorgen, sagt Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach (Die Linke). „Da geht es um Probleme mit der Mittagsversorgung, es gibt im Kitagesetz und im Schulgesetz verschiedene Regelungen – die Unklarheit ist groß, was beispielsweise für Hortkinder gilt und wie man dafür rechtssichere Preiskalkulationen hinbekommt.“

Kinder von Berufstätigen sind länger da

Die Personalkosten in der so genannten dritten Betreuungsstufe seien ebenfalls ungeklärt. Betreuungsstufen richten sich nach der Aufenthaltsdauer der Kinder in der Einrichtung – Stufe 1 heißt bis zu sechs Stunden, Stufe 2 bis acht Stunden, Stufe 3 bis zehn Stunden. Das Land habe erklärt, seine Landeszuschüsse lediglich an der Personalbemessung für eine durchschnittliche Betreuungszeit von 7,5 Stunden auszurichten. Das sei aber hinter der Lebenswirklichkeit zurückgeblieben. Ohne zusätzliche Zuschüsse der Kommunen gehe es nicht ab, in Brandenburg an der Havel werden die Kitas insgesamt mit zusätzlichen 15 bis 16 Millionen Euro alimentiert. In Zahlen ausgedrückt: Die Stadt wendet insgesamt im Haushalt 29 Millionen Euro auf, bekommt knapp elf Millionen vom Land zurück und kassiert die Elternbeiträge. So bleibt also ein gehöriger Zuschussbedarf.

Das dürfte auch nicht besser werden bei dem beitragsfreien Jahr. Für jedes Kind werden pauschal vom Land 115 Euro pro Monat angewiesen. Das dürfte nicht ausreichen, fast die Hälfte aller Träger rechnet mit weiterem Zuschussbedarf durch die Kommunen.

Mindestens zwei Fehlstellen pro Einrichtung

Statt Beitragsfreiheit sollen die Träger mit ihren Einrichtungen lieber in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit gesetzeskonform zu erledigen, so die Forderungen von Kommunen und Trägerverbänden. Dazu gehöre in erster Linie eine ordentliche Finanzierung des Personals.

„Ich benötige in jeder der drei Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt mindestens zwei zusätzliche Stellen“, sagt Geschäftsführerin Natalia Zizmann. „Diese Einschätzung kann ich bestätigen. Und sie betrifft nicht nur die Arbeiterwohlfahrt, sondern wahrscheinlich alle Träger“, sekundiert Erlebach.

Von André Wirsing