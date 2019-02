Brandenburg/H

Es werden immer mehr Menschen, die im Rathaus arbeiten. Die Verwaltung ist bald wieder bei den 1010 Vollzeitstellen, die 2010 gezählt wurden. Dann ging es steil bergab auf 933 Vollzeiteinheiten im Jahr 2015. In diesem Jahr sollen es 985 sein, im nächsten Jahr noch zwei mehr.

Das geht aus dem aktuellen Stellenplan hervor, der gerade durch die Ausschüsse geistert, er ist pflichtiger Bestandteil des Doppelhaushaltes für 2019/20. Begleitet wird das Ganze durch ein Entschuldigungsschreiben von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), in welchem er eine formale Panne zugibt. Der Stellenplan wurde den Stadtverordneten bereits zur Beratung gegeben, obwohl der Personalrat noch nicht abschließend angehört wurde. Die Mitarbeitervertretung hat aber ein Mitspracherecht und muss frühzeitig beteiligt werden, nicht erst, wenn das ganze Planwerk steht. Da kommt es gerade recht, dass Kämmerer Detlef Reckow den Stellenplan noch nicht unterschrieben hat, obwohl er mit dem Aufstellen des Haushaltsplanentwurfs das Personalkostenbudget bereits verbindlich festlegen musste. Es gibt also offensichtlich in der Stadtspitze keinen Dissens über die Stellenzahlen und die damit verbundenen erheblichen Mehrkosten.

Um fast sieben Millionen Euro steigen in diesem Jahr die Personalkosten gegenüber 2018. Waren es im Vorjahr noch 58,8 Millionen Euro Personalkosten, sind es nun 65,6 Millionen Euro. Im nächsten Jahr wird bereits an der 70-Millionen-Marke gekratzt, die dann 2021 überschritten wird.

Oberbürgermeister Scheller hatte die Stellenmehrungen von 43 Stellen auch kurz zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung vorgestellt und verteidigt: „Ein Großteil davon dient der Stärkung unseres Feuerwehr- und Rettungsdienstes und wird uns wiederum von Dritten, zum Beispiel von Krankenkassen, erstattet.“

Elf neue Stellen gibt beim Rettungsdienst, zehn neue Stellen bei der gemeinsamen Regionalleitstelle für Brandenburg an der Havel, sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Die Verstärkungen sind mit den Kreisen abgestimmt, weil diese sich am Finanzieren der Stellen beteiligen. Fünf Neue Stellen gibt es beim Einsatzdienst der Feuerwehr.

Mehr Geld für die gleiche Stelle Im Stellenplan sind Stellenwerthebungen für 157,3 Vollzeitstellen vorgesehen. Das bedeutet, die dort Beschäftigten bekommen mehr Geld. Diese Stellenwerthebungen resultieren zum überwiegenden Teil aus der Umsetzung der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD), wodurch 101,5 Vollzeiteinheiten im Stellenwert anzuheben sind. Darüber hinaus sind für 48,05 VZE Stellenwertsenkungen vorgesehen, wovon der Großteil (27,05 VZE) ebenfalls aus der Umsetzung der Entgeltordnung resultiert. Insgesamt führte die Umsetzung der Entgeltordnung zu einer Vielzahl von Höhergruppierungen bei unveränderten Tätigkeiten der Beschäftigten, schreibt Personalplaner André Augennadel.

„Darüber hinaus haben auch steigende Einwohnerzahlen und neue Anforderungen an eine moderne digitale Verwaltung natürlich stellenmäßige Auswirkungen.“ So werden zwei Stellen im Kita-Ressort zu Finanzierung und Rechtsanspruchsprüfung aufgrund steigender Kinderzahlen geschaffen. Eine Stelle mehr gibt es für das Umsetzen der Digitalisierungsoffensive, eine weitere für Programmieraufgaben und zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes in der Allgemeinen Datenverarbeitung, mit dem ab 2022 alle Verwaltungsleistungen digital abrufbar sein sollen.

Zudem haben auch die Stadtverordneten selbst mit der Umfragesatzung eine stärkere Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen beschlossen, dafür wurde extra eine Stelle eingerichtet. Weitere Stellen gibt es im Vermessungsdienst, für die Entgeltbearbeitung, für das Jobcenter oder für Amtsvormundschaften.

Lediglich drei Stellen werden aufgrund so genannter kw-Vermerke (kw steht für „kann wegfallen“) nicht wieder besetzt, im nächsten Jahr werden es fünf sein.

Eine Kennziffer, um die Personalausgaben auch mit anderen Kommunen oder Landkreisen vergleichen zu können, ist die so genannte Personalintensität. Das ist der prozentuale Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Verwaltung. Diese Kennziffer steigt von 21 auf 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und wird 2022 schon bei 24 Prozent liegen.

Von André Wirsing