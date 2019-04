Brandenburg/H

Mehr als 300 Brandenburger protestieren bei der ersten „ Fridays for Future“-Demo in Brandenburg an der Havel auf dem Neustädtischen Markt für den Klimaschutz, erneuerbare Energien und gegen Braunkohle. „Die Zeit läuft uns davon“ und „Dünnes Eis- Liebe Politik“ steht auf ihren Plakaten, Protestler wie Zoí Müller haben sich als Löwe verkleidet, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Zur Galerie Bei der ersten „Fridays for Future“-Demo in der Havelstadt wollten Hunderte Brandenburger ein Zeichen für den Klimaschutz und gegen Umweltverschmutzungen setzen.

Protest gegen Autoabgase und Plastikmüll

Der 18-Jährige Vincent Bartolain hat die erste Protestaktion in der Havelstadt mitorganisiert und will nach eigenen Angaben die Stadt retten. Hierfür beabsichtigt der Schüler aus Deetz Autos „so weit wie möglich“ aus der Innenstadt zu verbannen, um Abgase zu vermeiden. Außerdem fordert Bartolain, auf Plastikmüll zu verzichten und will sich gegen die Bebauung von Grünflächen wehren. Da der Abiturient aber in einer ländlichen Region lebt und mobil sein will, sei es für ihn schwer auf ein Fahrzeug zu verzichten.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, schreien die Demonstranten, als sie in Richtung Grillendamm ziehen. Dort angekommen ist die Zahl der Protestler auf 350 angewachsen, die Teilnehmer setzen sich auf die Straße. Hauptkommissar Gilbert Christensen bestätigt der MAZ, dass die Aktion mit der Polizei abgesprochen ist. Einige Radfahrer reagieren darauf mit Kopfschütteln und neugierigen Blicken. Nach einer dreiminütigen Pause und hunderten Selfies laufen die Klimaschutzaktivisten weiter zum Rathaus am Altstädtischen Markt, zwischenzeitlich schließen sich nach Polizeiangaben mehr als 400 Brandenburger dem Protest an.

Passanten zwischen Lob und Skepsis

Der Passant Romano Krone beobachtet das Treiben skeptisch. „Der Klimawandel ist nicht mehr zu stoppen, da es den Menschen schwer fallen wird, auf ihren Profit und die Mobilität zu verzichten“, sagt der 20-Jährige der MAZ. Der Brandenburger Sebastian Hennig befürchtet, dass es für die Jugendlichen schwierig ist, ihr Konsumverhalten zu ändern. „Warum eigentlich alle zwei Jahre das neueste Handy?“, sagt der 42-Jährige. Hennig appeliert an die Erwachsenen, ein Vorbild zu sein, lobt aber die Demos.

Dem 72-jährigen Erhard Gottschalk ist es wichtig, dass die Brandenburger auf die Straße gehen. „Ich habe drei Enkelkinder, die natürlich auch zukünftig ein gutes Leben haben sollen“, sagt der Havelstädter. Er wünscht sich, dass mehr Gesetze für den Umweltschutz erlassen werden und ist gespannt, ob die Protestaktionen etwas verändern. Mitorganisator Vincent Bartolain ist zufrieden und bestätigt der MAZ auf Nachfrage, dass weitere „ Fridays for Future“-Demos in Brandenburg an der Havel stattfinden sollen. „Das könnte in ungefähr vier Wochen soweit sein, ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben“, sagt der 18-Jährige der MAZ.

Von André Großmann