Brandenburg/H

Ungefähr 61.000 Frauen und Männer ab 16 Jahren sind am 26. Mai zur Kommunalwahl in Brandenburg/Havel aufgerufen. Gewählt werden die Stadtverordneten sowie die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte.

Sieben Parteien treten an, um bei der Wahl möglichst viele der 46 Stadtverordnetenmandate zu erlangen: die CDU, SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen, AfD, FDP und Freie Wähler/Gartenfreunde.

327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) wird schon von Amts wegen der künftigen SVV angehören.

Jahrgänge 1933 bis 2001

Älteste Bewerberin ist Helga Siegmund, die 1933 geboren wurde und in der Altstadt und Nord auf Platz 22 für die Freien Wähler antritt. Jüngster Kandidat ist der 2001 geborene Luca-Pascal Buschak, der auf Platz 13 der SPD im Wahlkreis 3 steht.

Die Stadt ist aufgeteilt in drei Wahlbezirke. Zum Wahlkreis 1 gehören die Stadtteile Altstadt und Nord, zum Wahlkreis 2 die Stadtteile Dom und Neustadt sowie die Ortsteile Klein Kreutz/Saaringen, Gollwitz, Wust, Schmerzke und Göttin.

Hohenstücken, Görden, Kirchmöser, Mahlenzien und Plaue bilden den Wahlkreis 3.

Ortsbeiräte und Ortsvorsteher

Zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung und zur Wahl der Ortsbeiräte in Gollwitz und Wust hat jeder Wähler drei Stimmen. Sie können einer Bewerberin oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. Sie können ihre Stimmen auch verteilen auf zwei oder drei Bewerber – über Parteigrenzen hinweg.

Nur eine Stimme haben die Wähler in den fünf Ortsteilen für die Wahl des Ortsvorstehers oder der Ortsvorsteherin.

Die MAZ hat allen zur Wahl zugelassenen Parteien die gleichen Fragebögen zugeschickt und vorrangig die fünf Erstplatzierten der jeweiligen Liste eingeladen, sie ausgefüllt zurückzusenden. Denn die MAZ möchte, dass sich die Leserinnen und Leser ein Bild machen können von den Frauen und Männern, die sie in den nächsten sechs Jahren kommunalpolitisch vertreten.

Kandidaten stellen sich vor

Die meisten Kandidaten sind der Einladung gefolgt und werden sich in den nächsten Wochen bis zum Wahltag entsprechend vorstellen und bekannt machen.

Die Wahlbehörde in Brandenburg/Havel wird die Wahlbenachrichtigungskarten von Ende April bis spätestens 5. Mai an alle Wahlberechtigten in der Stadt versenden. Mit den Karten kann die Briefwahl beantragt werden.

Am gleichen Tag wie die Kommunalwahlen läuft die Europawahl. Wahlberechtigt sind dafür etwa 60.000 Stadtbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Von Jürgen Lauterbach