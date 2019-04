Brandenburg an der Havel

Offensichtlich ein Beziehungsdrama hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Brandenburg an der Havel abgespielt. Auf der Eigenen Scholle hat ein 36-Jähriger seine Freundin mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt.

Die 32-jährige Frau wurde noch in der Nacht notoperiert. Nach MAZ-Informationen kämpfen die Ärzte auch am Mittwochmittag unter Hochdruck um das Leben des Opfers. Die Frau schwebt demnach weiter in Lebensgefahr.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten, liegt auch der festgesetzte Angreifer mit Verletzungen im Krankenhaus.

Zum Tathergang ist bisher nur so viel bekannt: Der Mann habe seine Partnerin im Streit zunächst massiv gewürgt und sie dann mit einem Messer angegriffen, um ihr die Kehle aufzuschlitzen. Die Frau erlitt dabei offenbar schwerste Verletzungen am Hals.

Danach habe er versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden und sich selbst zu töten. Das misslang jedoch, der Täter soll sich außer Lebensgefahr befinden.

Hintergründe noch völlig unklar

Die Hintergründe der Tat, die sich gegen 2.30 Uhr abspielte, sind aktuell völlig unklar. Bekannt ist nur, dass die beiden Beteiligten gemeinsam in dem Haus leben und eine Beziehung führen.

Beamte der Spurensicherung waren am Mittwoch in dem Haus des Paares. Die Mordkommission ermittelt.

