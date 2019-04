Offensichtlich ein Beziehungsdrama hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Brandenburg an der Havel abgespielt. Auf der Eigenen Scholle hat ein 36-Jähriger seine Freundin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die Frau schwebt in Lebensgefahr. Im Haus befanden sich zum Tatzeitpunkt auch zwei Kinder.