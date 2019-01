Brandenburg/H

Spul mal die Kassette zurück!, sagt der Lehrer. Zurückspulen? Fragende Schüleraugen schauen den Mann vom OSZ Reichstein an, der da neben seinem kleinen Röhrenfernseher mit dem VHS-Videorekorder steht.

So sieht sie also 2019 (im Extremfall) aus, die digitale Revolution an den Schulen der Havelstadt. Interaktive Tafeln, meist Fehlanzeige. Bandbreite für WLAN-Geräte? (Noch) unterirdisch!

Rathauschef Steffen Scheller hat einen Investitionsrückstau bei IT-Technik in Höhe bis zu 800.000 Euro in den 21 kommunalen Schulen eingeräumt. Alles schaut nun auf den erwarteten Kompromiss zum Digitalpakt zwischen Bund und Ländern, über den dann Milliarden aus dem Bund an deutsche Schulen fließen sollen. Aber wofür eigentlich und wer braucht was an den Schulen der Stadt?

Das wollte die SPD der Stadt in Erfahrung bringen lassen und hat dafür einen Beschlussantrag eingebracht, der zwei Punkte vorsah: Einerseits eine fundierte Bedarfsermittlung der digitalen Bedürfnisse der 7800 Schüler der Havelstadt und außerdem die Einstellung eines Budgets im Haushalt um schnell loslegen zu können, wenn das Geld vom Bund komme – und nicht reiche. Klingt schlüssig.

Ist es aber nicht ganz, wie Kämmerer Detlef Reckow anmerkt. Denn solange nicht klar sei, wie viel Geld vom Bund komme, könne man den Rest nicht in den Haushalt schreiben. Aber er versichert: Wir finden im Haushalt den fehlenden Rest!

Man darf ihm glauben. Denn er und Scheller haben die Notwendigkeit der Investition in die (digitale) Bildung ja erkannt und den Bedarf auch ungefähr beziffert.

Aber was wird gebraucht? Computerkabinette, Tablets, digitale Schultafeln, PC, Bildschirme....? Also was und in welchem Umfang? Allein der Umstand, dass die SPD diese Frage gestellt und per Beschluss durch ein Konzept beantwortet haben will, trieb die Freien Wähler in dieser Woche wieder auf die Palme.

Der Antrag sei mit „heißer Nadel“ gestrickt worden und der Beweis dafür, dass „gut gemeint nicht immer gut gemacht ist“, schreibt Norbert Langerwisch, der nun auch in Bildung macht. „Das schon jetzt von der SPD geforderte Programm zur Ausstattung der Schulen wäre eine ‚Wünsch Dir Was‘ Liste. Das kann man machen, dass muss aber nicht unbedingt hilfreich sein“, so Langerwisch.

Na was wäre denn hilfreich? Und was bitte spricht dagegen, wenn sich erfahrene Schulleiter, engagierte Lehrer und mit digitaler Technik aufwachsende Schüler bis ins Detail wünschen, wie ihre Schulen digital ausgestattet sein sollen?

Was wäre wichtiger als (digitale) Bildung? Womöglich hat Udo Geiseler, selbst Lehrer in einer digital gut ausgestatteten Schule in Rathenow, recht, wenn er schulterzuckend sagt: „Das geht Norbert Langerwisch doch gar nicht um die Schüler. Die Ablehnung und die Häme kommen doch nur, weil der Antrag von uns kommt.“

Die SPD werde den Antrag für eine Bedarfsermittlung und ein Ausstattungskonzept selbstredend nicht in der SVV zurückziehen sondern ein Abstimmung fordern, sagt Geiseler. Man darf ja dagegen sein. Aber dann solle auch sichtbar werden, wer genau.

Was ist schief gelaufen in dieser Stadt, wenn man die Erfahrungen tausender Schüler und Lehrer ignoriert und das Bemühen, die unbefriedigenden Zustände zu ändern, lächerlich macht und diffamiert?

Normal wäre es doch, dass man jetzt auf Geiselers Initiative hin alle Schulleiter, Informatiklehrer, Schulsprecher etc. an einen Tisch holt, gemeinsame Standards und Wunschlisten für die Ausstattung bespricht und priorisiert.

Ist Bildung wirklich ein Thema, mit dem man glauben darf auf dem Rücken von Schülern und Lehrern lokalpolitische Pirouetten drehen zu können, nur weil einem der Ideengeber nicht passt? Sicher nicht!

Von Benno Rougk