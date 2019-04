Brandenburg/H

Der 37 Jahre alte Brandenburger will in Ruhe angeln an diesem Sonntagmorgen im Juli 2017. Doch die relative Einsamkeit des Industriemechanikers unter der Gördenbrücke am Silokanal wird kurz nach 8 Uhr empfindlich gestört. Ein junger fremder Mann steht plötzlich vor ihm, der nicht Herr seiner Sinne ist.

Der Fremde ist dunkelhäutig und steht an diesem Dienstag als Angeklagter vor dem Schöffengericht Brandenburg/Havel. Der Staatsanwalt wirft ihm Nötigung in einem besonders schweren Fall, eine Trunkenheitsfahrt und die Beleidigung vorn Polizeibeamten vor.

In der Nacht des besagten 16. Juli 2017 hat der inzwischen 25 Jahre alte Angeklagte auf der Party im Industriemuseum gefeiert und reichlich Bier getrunken. Die Polizei stellt später einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille fest.

Fahrrad verwechselt

Auf dem Heimweg am Morgen entdeckt der junge Mann, dessen Familie aus dem Tschad stammt und der in Libyen geboren und aufgewachsen ist, den einsamen Angler und dessen Fahrrad. In seinem betrunkenen Zustand hält er dieses Rad für sein eigenes, das ihm etwa ein halbes Jahr zuvor offenbar gestohlen worden ist.

Der Angeklagte unterliegt zwar einem Irrtum, doch er setzt sich in den Kopf, sich sein angebliches Fahrrad zurückzuholen. Er traktiert sein Opfer, den zwölf Jahre älteren Angler, zunächst mit wirren Worten und dann mit einem vorgehaltenen Messer.

Als er sich dass fremde Rad nimmt und wegfahren will, hält ihn der Angler am Hinterrad fest. Wieder fuchtelt er mit dem schwarzen Messer vor dem arglosen Mann umher. Womöglich sticht er auch in dessen Richtung.

Angler fotografiert Messer

Der Angler zückt sein Handy und fotografiert sogar das Messer, das wenig später spurlos verschwunden ist. „Ich habe gehofft, dass er dann endlich ohne mein Fahrrad verschwindet, aber ich bin ihn einfach nicht losgeworden“, erzählt das Opfer als Zeuge vor Gericht.

Es gelingt ihm, die Polizei anzurufen, die auch bald darauf erscheint und den Afrikaner mit dem entwendeten Fahrrad noch nahe der Gördenbrücke festnimmt – gegen dessen Widerstand.

Der betrunkene junge Mann beschimpft die Beamten als „Nazis“ und Asis“, prahlt mit seinem Geschlechtsteil und beleidigt sie mit Ausdrücken, die niemand im gepflegten Familienkreis in den Mund nehmen würde.

Beleidigungen gehören zum Alltag

Die als Zeugen geladenen Polizisten erinnern sich an die fortgesetzten Beleidigungen, die für sie offenbar schon zum Berufsalltag gehören. „Wenn wir das alles aufschreiben würden, kämen wir gar nicht mehr mit dem Schreiben hinterher“, berichtet ein erfahrener Beamter.

So ungefähr gesteht der Angeklagte sein damaliges Fehlverhalten, wobei er sich an die meisten Details offenbar nicht mehr erinnert. Für den Angler ist die damalige Situation hingegen immer noch präsent.

Das wegen seiner Alkohol- und Drogensucht psychisch ohnehin angeschlagene Opfer ist noch immer arbeitsunfähig geschrieben und leidet auch noch an den Folgen der Begegnung. Der 37-Jährige berichtet von seiner bleibenden Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln und vor Dunkelheit.

Teilschuld an bleibenden Ängsten

Das Schöffengericht sieht zumindest eine Teilschuld dafür bei dem Angeklagten, der seit 2012/13 in Deutschland lebt und sich vorher und nachher nie etwas hat zuschulden kommen lassen.

Wegen der schwerwiegenden Nötigung verurteilt das Gericht den 25-jährigen Mann, der sich in Ausbildung befindet, zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung. Außerdem muss er 500 Euro Wiedergutmachung an sein Opfer zahlen. Sonst riskiert er, dass er ins Gefängnis muss.

Für die „grobschlächtigen und widerlichen Worte“ gegen die Polizeibeamten hat Richterin Susanne Götsche kein Verständnis. „Das ist eine Schweinerei, mit Polizisten so umzugehen“, sagt sie.

Von Jürgen Lauterbach