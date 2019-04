Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Mordversuch: Frau nach Zehn-Stunden-OP außer Lebensgefahr Der Zustand der in der Nacht zu Mittwoch in Brandenburg an der Havel niedergestochenen Frau ist stabil. Sie ist nach einer stundenlangen Operation außer Lebensgefahr. Indes sind inzwischen neue Details zum äußerst brutalen Vorgehen des Angreifers bekannt.

In diesem Haus auf der Eigenen Scholle in Brandenburg an der Havel griff ein 36-Jähriger seine Partnerin an. Quelle: Meetingpoint