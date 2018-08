Brandenburg/H

Hier trödeln wieder Generationen. Seit mehr als 20 Jahren wird zum traditionellen „Tag der offenen Tür mit großem Mothor-Trödelmarkt“ in die Carl-Reichstein-Straße in Brandenburg an der Havel eingeladen. Groß und Klein stehen dabei Seite an Seite und bieten von 9 bis 16 Uhr ihren Trödel an. Mehr als 300 Händler werden am Samstag, den 1. September, erwartet. Neben jeder Menge Trödel können sich die Besucher auf ein buntes Rahmenprogramm durch die anliegenden Firmen freuen.

Hierfür wird die Straße voll gesperrt. Bereits ab dem 31. August, 10 Uhr, gelten die Haltverbote in der Carl-Reichstein-Straße, der August-Sonntag-Straße und der Ernst-Paul-Lehmann-Straße, so die Verkehrsbehörde. Das gesamte ehemalige SWB-Gelände ist eine Parkverbotszone. Besucher sollten entlang der Magdeburger Landstraße stadtein- bzw. stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand parken. Dies ist hier gemäß Straßenverkehrsordnung nicht verboten.

Von André Wirsing