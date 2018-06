Brandenburg/H

Der 19-jährige Tatverdächtige war wurde am Mittwoch dem Amtsgericht Brandenburg vorgeführt. Zuvor hatte ihn die Polizei vernommen und musste er sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein Richter des Amtsgerichts ordnete schließlich an, den jungen Mann in Untersuchungshaft zu setzen – was umgehend geschehen sei.

Der 19-Jährige soll am Dienstagabend in der Magdeburger Landstraße einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und die Tageskasse gefordert haben.

Von MAZ