Brandenburg/H

Liebe Oma, ich brauche mal schnell ganz viel Geld: Ein dreister Trickbetrüger hat am Dienstagnachmittag versucht, eine Seniorin in Brandenburg an der Havel mit dem Enkeltrick abzuzocken. Er wollte sie um ihre Ersparnisse bringen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

10 000 Euro für einen vermeintlichen Notartermin

Der Mann rief demnach die 82 Jahre alte Dame um 15.50 Uhr in deren Wohnung im Stadtteil Nord an und gab sich als ein Verwandter aus. Er erzählte der Frau, er sitze gerade bei einem Notar in Berlin und habe etwas ersteigert. Und dafür wolle 10 000 Euro haben. Die Gelegenheit sei günstig.

Forsche Seniorin weist Betrüger in die Schranken und legt auf

Doch so einfach ließ sich die Seniorin von dem miesen Trickser nicht hereinlegen. Sie erkannte die alte Masche und erklärte dem Anrufer, von ihr gebe es ganz gewisse kein Geld. Dann legte sie auf und erstattete eine Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Gleichzeitig warnte er vor dem Trickbetrüger. „Mit Sicherheit wird er neue Opfer suchen.“

Tipps von der Polizei : Nicht unter Druck setzen lassen

Deshalb hat die Polizei ein paar Tipps parat. Sie rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben und sich nicht selbst mit Namen vorstellen. Antworten Sie auf die Aufforderung „Rate mal wer hier dran ist“ nicht mit den wirklichen Namen oder der Stellung von Verwandten.

Erfragen Sie Details beim Anrufer, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Informieren Sie sich bei Familienangehörigen und rufen Sie nur die Ihnen bekannten Telefonnummern an. Geben Sie keine Einzelheiten zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis.“

Gesundes Misstrauen ist wichtig

Weiter rät die Polizei: „Lassen Sie sich vom Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Seien Sie misstrauisch, wenn angebliche Verwandte Sie am Telefon um Geld bitten. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald der Anrufer Geld von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Ruft jemand unter der Notrufnummer 110 an, können Sie sicher sein, hier ist ein Trickbetrüger am Werk.

Auch hier gilt, keine Informationen über Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände herausgeben. Informieren Sie sofort die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, auch wenn kein Schaden entstanden ist. Seien Sie auch der Polizei (und anderen unbekannten Personen) gegenüber an der Haustüre misstrauisch und rufen Sie die zuständige Dienststelle oder den Notruf an. Dort kann man den Einsatz bestätigen oder Ihnen Hilfe senden.“

Weitere Tipps zum Schutz vor dem Enkeltrick und anderen Formen des Trickbetruges gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de, in den Broschüren „Sicher Leben“ und „Sicher zu Hause“ des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) sowie bei jeder Polizeidienststelle.

Von hms