Brandenburg/H

Über die Gültigkeit der jüngsten Oberbürgermeisterwahl müssen die Stadtverordneten am 30. Mai formal entscheiden. Das dürfte unkompliziert sein, weil die Wahlen rechtmäßig abgehalten wurden, wie auch der Wahlausschuss bereits im März befand. Somit hat der Wahlgewinner Steffen Scheller sein Amt an der Rathausspitze sicher.

Allerdings gab es auch einen Wahleinspruch. Schon am Wahlmorgen des 25. Februar um 0.44 Uhr hatte Jan-Erik Hansen aus Dabendorf im Landkreis Teltow-Fläming per E-Mail seinen Widerspruch angemeldet: „Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahlen zum hauptamtlichen Bürgermeister von der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel am 25.02.2018“, heißt es wörtlich in der Mail.

Er wohnt gar nicht im Wahlgebiet

Wahleinsprüche sind grundsätzlich zulässig, allerdings an gewisse Bedingungen gebunden, um überhaupt eine Aussicht auf Erfolg zu haben. So können alle Wahlberechtigten im Wahlgebiet, jede Partei oder Gruppe mit eigenem Wahlvorschlag, jeder Einzelbewerber, der Wahlleiter sowie die Aufsichtsbehörde Einsprüche anmelden. Hansens Einspruch ist schon deshalb erfolglos, weil er nicht im Wahlgebiet wohnt. Zudem genügt nicht ein lapidarer Satz. Der Einspruch muss begründet sein, entweder, dass die Wahl nicht rechtmäßig vorbereitet, durchgeführt oder in unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist. Zudem ist die elektronische Form des Einspruchs ausgeschlossen. Auch auf die Forderung von Wahlleiter Michael Scharf auf ein schriftliches Nachreichen von Einspruch und Unterschrift reagierte Hansen nicht.

Mit Einsprüchen ins Rampenlicht

Hansen ist 1987 geboren und kandidierte bereits für Die Linke im Kreistag Teltow-Fläming. Nach Angaben verschiedener Medien scheint er dort nur noch seine Meldeadresse zu haben und sich zumeist in Potsdam aufzuhalten.

Ein Mandat errang er auch in seinem Heimatkreis nicht. Doch schaffte er es immer mal wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, weil er undifferenziert an verschiedenen Orten Wahleinsprüche erhebt – zuletzt in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark), in Zossen (Teltow-Fläming, in Woltersdorf (Oder-Spree) oder in Guben (Spree-Neiße). Zudem beschäftigt er auch verschiedene Behörden, unter anderem die Bundestagsverwaltung. Von dieser wollte er beispielsweise eine detaillierte Aufstellung aller Studien, welche der Bundestag jemals in Auftrag gegeben hatte.

Von André Wirsing