Gollwitz

Die Sanierung des Schlossparks im Brandenburger Ortsteil Gollwitz soll fortgesetzt werden, nachdem der erste Bauabschnitt bereits im Jahr 2013 vollendet wurde. Der Fördermittelantrag für den Schlosspark Gollwitz kann bis Ende Oktober 2018 beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung gestellt werden, teilt Petra Berkenhoff für die Stadtverwaltung Brandenburg/Havel mit.

Das Vorgehen sei so im siebten Projektauswahlverfahren der LAG Fläming-Havel beschlossen worden. Zur Zeit laufen dort den Angaben zufolge die Vorbereitungen für die Vergabe der Ausführungsplanung und Kostenschätzung. Erst mit diesen Unterlagen kann die Verwaltung den Fördermittelantrag stellen.

Vor etwa fünf Jahren hatten Ortsbeirat und Verwaltung den Park hinter dem Gollwitzer Schloss aus seinem Dornröschenschlaf geküsst. Im ersten Bauabschnitt wurden die wilden Wiesen in einen kleinen Park zurückverwandelt, also ungefähr in den Zustand versetzt, der historisch überliefert ist.

Im ersten Bauabschnitt wurden 340 Meter Weg rekonstruiert

Ein 340 Meter langer Weg wurde im Jahr 2013 nach alten Zeichnungen rekonstruiert. hergestellt. Die Verwaltung ließ „Lottes Liebe” und das Grabmal des 1915 über Frankreich abgestürzten Georg von dem Hagen sanieren und Bänke auf. Etwa 64 000 Euro investierte die Stadt in den Park, der im Gegensatz zum Schlossbau ihr gehört.

Der bestehende Hauptweg aus dem ersten Bauabschnitt bildet das Grundgerüst, das mit der Führung eines sich kreuzenden zweiten Rundweges die Erschließung des Parks in Richtung Ost und West erweitern soll, erklärt Ortsvorsteherin Nicole Näther (SPD), die sich mit ihrem Ortsbeirat und dem verstorbenen Ortchronisten Walter Heine für das Projekt engagiert hat.

Besserer Zugang zum Ort und zum Havelradweg

Der Ortsbeirat erwartet mit dem zweiten Bauabschnitt eine bessere Anbindung an den Havelradweg. Der Zugang vom Ort aus soll leichter werden.

Die künftige Wegführung würde den historisch vorgegebenen Verlauf eines großen Bogens entlang des Grabens und über die Schlosswiese aufnehmen und am Eiskeller vorbei zur östlichen Parkgrenze führen. Im Norden wird die Sichtachse zum Papillonendamm geöffnet und damit an die ursprüngliche Wegeachse zur Havel erinnert.

Von Jürgen Lauterbach