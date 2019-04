Brandenburg/H

Sie ist ein Ort, den im Normalfall kein Patient zu sehen bekommt, die aber von jedem in Anspruch genommen wird. Die neue Apotheke im städtischen Klinikum ist seit wenigen Wochen in Betrieb, noch ist nicht alles 100-prozentig fertig, doch ist sie komplett arbeitsfähig.

Die Apotheke versorgt jeden Tag rund 1600 Patienten und den Rettungsdienst in der Stadt Brandenburg mit Arzneimitteln, Verbandstoffen, Röntgenkontrastmitteln, Diätetika, Implantaten, hauseigenen Arzneimittelspezialitäten und sterilen Individualrezepturen. Beliefert werden das Städtische Klinikum, alle Institute und Zentren sowie das Marienkrankenhaus.

Chef der Apotheke ist Ingo Franz. Er gewährte Einblicke in die neue Apotheke des Städtischen Klinikums der Stadt Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Der „Rova Vmax 210“ ist der heimliche Star der neuen Apotheke, obwohl es ein Automat ist. Das Ungetüm ist zwölf Meter lang, 3,10 Meter hoch und 4,50 Meter breit. Er gleicht einem Miniatur-Hochregallager, durch den Mittelgang saust ein Greifer, der 44.706 Stellplätze für Medikamentenschachteln füllen und auch wieder leeren kann. „Jedes Medikament hat einen QR-Code, den der Automat entziffern und verarbeiten kann. Zudem gibt es nun eine zusätzliche Prüfnummer, die mit den Angaben der Pharmaindustrie verglichen werden muss, um den Fälschungsschutz zu garantieren. Seit dem 8. Februar 2019 ist das in der Europäischen Union Pflicht“, sagt Apothekenchef Ingo Franz. Der 42-Jährige arbeitet seit 20 Jahren hier und ist seit 2004 der Leiter.

Der Computer erfasst und überwacht gleichzeitig beispielsweise die Haltbarkeitsdaten. Kommt eine neue Lieferung an Medikamentenschachteln, werden diese in einen Schacht gegeben, der Automat sortiert sie allein. Er kann parallel auch bis zu 13 verschiedene Medikamente im Eingang verarbeiten. Werden Medikamente vom Apothekenpersonal abgerufen, hat das Vorrang. „Ausgabe, Umsortierung, Einsortierung – so ist die Hierarchie.“

Ingo Franz bedient den nagelneuen Medikamenten-Automaten. Quelle: Rüdiger Böhme

Nur etwa ein Zehntel aller Medikamente werden über den Großhandel geordert, die restlichen 90 Prozent kommen über den Direkteinkauf. Zwei Mitarbeiter sitzen in einem eigenen Büro und beziehen über die Einkaufsgemeinschaft AGKAMED gemeinsam mit 40 anderen Krankenhausapotheken in Deutschland für mehr als 160 Kliniken gemeinsam Medikamente und andere Pharmazieprodukte. Diese kommen alle in Einzellieferungen und müssen entsprechend einsortiert werden.

Demnächst angeschafft wird noch ein Blisterautomat. Dieser verpackt so genannte Bulkware (Massengut, das in größeren Behältern angeliefert wird) in handliche Portionen. Später, wenn die elektronische Medikationsverordnung kommt, kann auch der tägliche Medikamentenbedarf für jeden Patienten einzeln verpackt und an die Station geliefert werden. Auch sehr teure Medikamente können so in bedarfsgerechten Mengen abgepackt werden.

Ein Extra-Raum der Apotheke dient der Aufbewahrung von Betäubungsmitteln. Die Wände sind stahlverstärkt, eine 700 Kilogramm schwere Tresor-Stahltür mit Zahlenschloss schützt den Raum.

Knapp 20 Mitarbeiter hat Apothekenchef Ingo Franz. Darunter sind sieben studierte Apotheker, von denen immer einer permanent im Interdisziplinären Aufnahmezentrum sitzt. Zudem gibt es vier Pharmazie-Ingenieure und zwei Pharmazeutisch-technische Assistenten.

Arbeit gibt es genug: Sie stellen Salben, Zäpfchen, Lösungen her, wobei Ingo Franz einschränkt: „Alles, was die Industrie zu einem sinnvollen Preis liefern kann, das kaufen wir.“ Dennoch sei es beispielsweise für die Pädiatrie (Kinderheilkunde) nötig, von bestimmten Säften, Lösungen und Kapseln in ihrer Wirkung abgeschwächte Medikamente herzustellen. Auch Augentropfen werden oft in Eigenregie gefertigt.

Komplett hermetisch abgeschlossen sind die Räume zum Herstellen der Zytostatika. Das sind Substanzen, die das Zellwachstum beziehungsweise die Zellteilung hemmen und deshalb in der Chemotherapie zum Bekämpfen von Krebskrankheiten eingesetzt werden. „Hier in den Reinräumen arbeiten immer drei Mitarbeiter zusammen, niemals einer alleine. Das dient dem Schutz des Personals wie der Patienten“, sagt Franz. Die einzelnen Komponenten der Zytostatika sind teilweise hochgiftig, in manchen Räumen arbeiten die Mitarbeiter in kompletter Schutzkleidung und mit Maske. Die Labore haben auch ein eigenes Be- und Entlüftungssystem. „An der sterilen Werkbank herrscht die höhere Reinheitsklasse B, im OP-Saal ist es nur die C.“

Franz ist froh über den Neubau der Klinikumsapotheke, in der alten gab es lediglich 800 Quadratmeter Nutzfläche, jetzt sind es 1200 Quadratmeter.

Von André Wirsing